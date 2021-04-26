加拿大工作场所的机器人越来越多

Ultra Shine 是加拿大埃德蒙顿市的一个商业清洁公司，公司主管 Ramesh Shrestha 每天带着一个名叫 Bob 的机器人，在埃德蒙顿的 Westmount Center 购物中心进行清洁工作。

机器人 Bob 每天都在购物中心内转来转去的清洁地板，永远不疲倦，也永远不会腰疼。

Ramesh Shrestha 说，他认为机器人是一种节省时间的工具，可以帮助清洁工团队提高生产力。

他说：

我可以分配同事们去完成其他任务。 清洁公司主管 Ramesh Shrestha

在 Ultra Shine 清洁公司，机器人的引入并没有带来裁员，相反，该公司一直在扩张业务，增加人手。

加拿大统计局的数据显示，并不是一家公司有这种情况，全国各地的其他企业也都有类似体验。

机器人来了

机器人的到来是否以及如何冲击人类的就业，一直是一个有争论的题目。 照片：Reuters / Issei Kato

加拿大统计局的工作场所数据显示，公司企业在采用机器人后 1 至 5 年内，员工人数反而会比有机器人之前多出 20％。

统计局分析了 1996年至 2017年收集的数据，跟踪加拿大公司投资机器人后对员工队伍的影响，负责这项研究的研究人员杰伊·迪克森 （Jay Dixon）说：

平均而言，采用机器人的公司都增加了员工的人数。 统计局研究人员杰伊·迪克森 （Jay Dixon）

他表示，更多的机器人可以提高加拿大公司的生产率。

中层管理人员减少

但是，向自动化过渡是有挑战的，特别是对那些技能已过时的员工更是如此。

杰伊·迪克森的研究表明，尽管加拿大公司在投资机器人后倾向于雇用更多的人，但工作分配却发生了变化，公司往往雇用更多的低技能和高技能的员工。

而中级技能的员工，以及中层经理们似乎处于不利地位，经济学家称此为工作场所的两极分化。

随着公司生产力的提高和业务扩展，他们可能需要更多的人来监督新机器人，并需要更多的员工来处理超出机器人能力的任务，例如营销或客户服务，但对中层管理人员的需求则减少了。

上述研究显示，在采用机器人的公司里，有些公司的中层管理人员的人数在五年内减少了 50％。

另外，对处于职业生涯中期的人进行再培训，对于政府、公司和学校而言都是一项复杂的挑战。

疫情推动公司企业自动化

加拿大魁北克省大专学院 Cégep de Matane 的机器人实验室。 照片：Facebook: Cégep de Matane

有一些经济学家预测，新冠疫情将加速工作场所向自动化的转变。

加拿大滑铁卢大学 （University of Waterloo）的经济学教授乔尔·布里特（Joel Blit）认为，疫情大流行是推动加拿大公司投资新技术并提高生产力的一个机会。

他认为，公司企业现在可能更有动力转向自动化，以减少工作场所人与人的接触，防止COVID-19 的传播。

在最近公布的财政预算报告中，加拿大政府称人工智能是 我们这个时代最大的技术变革之一 ，并提出在今后十年内为加拿大的国家人工智能战略花费 4.439 亿加元。

（Madeleine Cummings （新窗口） / CBC Radio）