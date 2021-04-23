加拿大政府警告第四波疫情，全民接种疫苗是关键

加拿大的公共卫生官员警告说，如果加拿大人没有普遍接种疫苗，今年秋季可能会遭遇第四波疫情。

第三波疫情正在继续席卷全国，加拿大目前的平均病例数是上个月的两倍，上个星期，全国平均每天新增 8400 例。

疫苗有用：80岁以上人群感染率下降

不过，第三波疫情对老年人冲击不大，在 80 岁以上的人群中，新增病例数明显下降，这表明这个年龄组普遍接种了疫苗对降低感染率起了关键作用。

现在，在加拿大新增的 COVID-19 病例种，一半以上是变异病毒病例。

快速大规模接种疫苗可预防第四波

在温哥华市，本周二人们在排队等候接种新冠疫苗。 照片：Radio-Canada / Ben Nelms

根据联邦政府的最新预测模型，如果有足够的人接种了疫苗，则有可能在 7 月底之前部分取消限制。

根据这一模型，如果有 75％的成年人接种了第一剂疫苗，20％的成年人接种了两剂，则可以逐渐取消卫生限制措施，而且不会看到感染和住院人的数大增。

然而，如果仅有 55％ 的加拿大成年人接种了第一剂疫苗，若解除了限制措施，那今年秋季很有可能会爆发第四波疫情。

（Mélanie Meloche-Holubowski （新窗口）/ Radio-Canada）