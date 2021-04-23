加拿大禁印度和巴基斯坦航班 30 天

由于印度的 COVID-19 病例大升，加上对新变异冠状病毒的担忧，加拿大联邦政府决定暂停让来自印度和巴基斯坦的客运航班入境，这一措施有效期 30天，已经从周四（4月22日）夜里 23点 30 分开始实施。

商业航班和私人飞机都将被禁

加拿大交通部长奥马尔·阿尔哈布拉（Omar Alghabra） 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

在周四举行的网上新闻发布会上，加拿大交通部长奥马尔·阿尔哈布拉（Omar Alghabra）表示，从上述两国抵达加拿大的旅客中有越来越多的人感染 COVID-19，因此从周四晚上 11:30 起，所有来自印度和巴基斯坦的商业航班和私人飞机均被禁止入境。

他说，仍将允许这两个国家运送必需品 （如疫苗和个人防护设备）的货运飞机落地。

阿尔哈布拉接着说，从印度或巴基斯坦出发，但通过第三国到达加拿大的航空旅客，必须在其最后一个出发点进行 COVID-19 测试，并提供检测阴性结果，然后才能进入加拿大。

他说：

我们在第三波疫情中已经看到，COVID-19 疫情的情况可以迅速改变。新变异病毒的传播速度比以前的病毒更快，我们的卫生系统正面临比以往任何时候更大的压力。 加拿大交通部长奥马尔·阿尔哈布拉（Omar Alghabra）

加拿大的现行措施

根据加拿大的现行规定，从任何国家通过陆路或空路到达加拿大的旅行者，必须出示 COVID-19 阴性检测结果，并隔离两周，但这个规定对属于必要服务行业的员工有一些例外。

航空乘客在加拿大落地后要经过 COVID-19 测试，等候结果时必须入住经政府批准的酒店三天，而且必须在抵达10天后再次测试。

印巴乘客感染比例高

加拿大卫生部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）说，在进入加拿大的所有航空旅行者中，有 1.8％的人为 COVID-19 阳性，但最近几天，越来越多的从印度和巴基斯坦起飞的旅行者测试为阳性。

哈吉杜说，联邦数据显示，尽管来自印度的乘客仅占所有国际旅客的 20％，但印度乘客的感染人数占所有感染乘客的 50%，而来自巴基斯坦的旅行者也是同样的高比例。

哈吉杜说：

重要的是，我们需要继续采取强有力的措施来防止病毒的输入，暂停来自这些国家的直接航班，将可以让公共卫生专家有时间来进行评估，控制病毒传播。 加拿大卫生部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）

印度新增病例激增

印度最近已成为冠状病毒的全球热点，在本周四报告单日新增 31.4 万例后，星期五（4月23日）又日增 33. 2 万例，单日死亡超过 2200人

卫生专家们在印度发现了一个新的 COVID-19 变种 - B1617 病毒。

印度在充氧气罐，以提供给 COVID-19 患者。 照片：afp via getty images / Sanjay Kanojia

目前，在加拿大的不列颠哥伦比亚 （BC）省和魁北克省都已经确诊了 B1617 病例，其中不列颠哥伦比亚省有 39 例，魁北克省有 1 例。

在联邦政府宣布上述决定后，加拿大航空公司 （ Air Canada ）立即表示暂时中止印度和加拿大之间的所有客运航班。

加拿大航空公司没有飞往巴基斯坦的航班。

（ David Cochrane （新窗口），Ryan Patrick Jones （新窗口） / CBC）