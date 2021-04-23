捕捞龙虾季节到，外国临时工们正在爱德华王子岛隔离

在加拿大东海岸的爱德华王子岛省（Prince Edward Island，P.E.I.），现在离 2021年龙虾季的启动还有一个星期，今年与去年相比，龙虾捕捞业的情况相对明确。

今年情况比去年明朗

加拿大广播公司报道说，2020年，龙虾季的开始正赶上新冠疫情初期，当时公共卫生官员需要就如何确保人们在船上和加工厂的健康安全制定措施，导致龙虾季推迟了两个星期。

而且，外国临时工的入境遇到旅行限制的障碍，加上餐馆和游轮的关闭，使龙虾的出售前景面临疑问。

龙虾一直是北美人极为喜欢的海鲜食品，北美人一般是煮或蒸龙虾，吃的时候仅沾点黄油，以保持其原味。 照片：Reuters / Lucas Jackson

但今年的情况则大不一样了，海鲜加工商协会（Seafood Processors Association）的行政主任杰里·加文（Jerry Gavin）表示，疫情爆发一年来，去年的大部分问题都已解决。

杰里·加文说：

现在许多未知数都成了已知数，我们有了整整一年的时间来进行适应。 海鲜加工商协会（Seafood Processors Association）的行政主任杰里·加文（Jerry Gavin）

外国临时工已经在岛上

他说，船上和加工厂的卫生安全措施已经完善建立，而且我们有足够的时间来安排劳动力：

外国临时工已经基本上都到了，有大约 240人正在进行集中隔离，其中大部分人将能在捕捞季开始前完成隔离。 海鲜加工商协会（Seafood Processors Association）的行政主任杰里·加文（Jerry Gavin）

他说，尽管隔离工作由省政府协调，但费用是由雇主承担的，而且临时工们在隔离期间也有报酬。

2021 年加拿大Prince Edward Island 爱德华王子 的龙虾捕捞季将于 5 月 1 日启动。

（Kevin Yarr （新窗口）／CBC）