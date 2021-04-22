印度单日新增病例超 31 万，加拿大考虑收紧边境

随着印度 B1617 病毒导致的病例大增，加拿大已经有四个省份呼吁联邦政府暂停印度与加拿大之间的航班。

但一些卫生专家认为，针对某个特定国家采取限制用处不大，因为许多变异病毒（包括印度的变异病毒）已经在全球蔓延开了。

多伦多市桑尼布鲁克医院（Sunnybrook Hospital）的传染病专家安德鲁·西莫尔 （ Andrew Simor）医生说：

我的确认为单挑出一个国家或某个地方来进行限制是错误的，因为这些病毒已经传播到了许多不同的地区。最有效的方法是对到达的旅客进行检查，尤其是到达后要进行隔离。 多伦多市桑尼布鲁克医院（Sunnybrook Hospital）传染病专家安德鲁·西莫尔 （ Andrew Simor）医生

加拿大联邦政府目前禁止大多数非必要的外国旅客进入加拿大，并要求那些被允许入境的人进行多项 COVID-19 测试，完成 14 天的隔离。

但一些批评人士认为，这些规则还不够深入，或者存在漏洞。

安德鲁·西莫尔医生说： 目前的旅行限制存在疏漏。

印度新变异病毒

印度的一名 COVID-19患者正在等待被转入孟买的重症监护室。 照片：afp via getty images / Punit Paranjpe

印度出现了新变异病毒 B1617， COVID-19 病例正在激增，星期四（4月22日），印度报道单日新增病例接近 31.5 万例。

B1617 病毒含两种毒株，因此可能更具传染性，而且更为致命。

现在，英国等一些国家已将开始限制来往印度的航班。

有报道说，在最近从印度飞抵加拿大的航班上，有乘客的 COVID-19 测试呈阳性，从而推动了加拿大国内要求联邦政府限制印度航班的呼吁。

加拿大越来越多的省份呼吁联邦政府限制来自印度的航班。 照片：La Presse canadienne / Ted S. Warren

根据政府的报告，在 4 月 5 日至 17 日飞往加拿大的 117 个航班中，有 29 个航班来自印度，目前已确认至少有一名感染乘客。

不过，在同一时期内，有 23 架从欧洲飞往加拿大的航班和 22 架从美国飞往加拿大的航班上也载有受感染的乘客。

加拿大已经发现 B1617

加拿大已经出现了 B1617 感染，不列颠哥伦比亚 （BC）省和魁北克省都报告出现了病例。

西蒙·弗雷泽大学（Simon Fraser University）的 COVID-19 疫情模型师 Caroline Colijn 说：

这种病毒已经来了，我们现在拉响了警报，但它早就有很多机会在整个亚洲和世界上传播。 西蒙·弗雷泽大学（Simon Fraser University）的 COVID-19 疫情模型师 Caroline Colijn

联邦政府表示，随着 B1617 在全球蔓延，正在考虑采取其他旅行措施，但尚未宣布具体计划。

但是，渥太华阐明：目前实行的旅行规定和限制措施是有效的。

（Sophia Harris （新窗口） / CBC）