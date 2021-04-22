疫情旅行限制使加拿大马尼托巴省去年少来了一半移民

疫情所导致的各种限制，大大延长了加拿大政府处理移民申请的时间，同时也使许多新移民不能按时登陆，在西部的马尼托巴省，2020 年来到该省的移民人数就比一年前减少了一半。

根据省政府四月上旬公布的预算报告，马尼托巴省在 2020 年有 8,628 名移民登陆，比 2019 年下降了 54％，当时该省来了 18,921 名移民。

马尼托巴省政府在报告中说：

与 COVID-19 相关的限制导致马尼托巴的登陆移民人数减少，从而使净移民人数大幅下降。 马尼托巴省政府

靠移民增长人口

近十几年来，移民一直是马尼托巴省人口增长的主要驱动力之一，该省目前有人口约 138 万人。

温尼伯大学（University of Winnipeg ）经济学教授菲尔·塞伦纳（Phil Cyrenne）表示，移民人数的减少对省会温尼伯市的劳动力市场影响最大，因为移民趋向于住在大城市。

他接着说：

温尼伯市的企业最需要人才来扩大业务，而拥有熟练技能的技术移民才是真正有助于提高人均收入的力量。 温尼伯大学经济学教授菲尔·塞伦纳（Phil Cyrenne）

Phil Cyrenne 菲尔·塞伦纳 表示：

目前企业尚未开始大量招聘，但一旦经济开始完全反弹，那就有需要为发展而立即招人的问题了。 温尼伯大学经济学教授菲尔·塞伦纳（Phil Cyrenne）

（Bartley Kives （新窗口） / CBC）