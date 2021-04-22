蒙特利尔为原住民专设三个新冠疫苗接种中心

从本星期一 （4月19日）开始，大蒙特利尔地区的原住民们可以去一个专设的中心接种疫苗。

另外，在 4 月 28 日前，大蒙特利尔还将增加另外两个疫苗原住民接种中心。

这些诊所是与原住民组织合作设立的，参与方包括蒙特利尔市东南区和西区的卫生机构 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS 、Montréal Autochtone 蒙特利尔原住民组织 、Centre de l’amitié autochtone de Montréal 蒙特利尔原住民友好中心 、Réseau de la communauté autochtone à Montréal 蒙特利尔原住民社区网络 等。

辉瑞疫苗

原住民可以在网上预约，蒙特利尔原住民组织的行政主任 Philippe Meil​​leur 本周二表示，已经有数百人注册。

这三个中心将能够为 1800 人注射第一剂疫苗， Philippe Meil​​leur 认为，就目前而言，这一接待能力应该是够了。

蒙特利尔西区卫生机构 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS 的专业服务副主任 Amine Saadi表示，目前在原住民中心提供的是辉瑞 BioNTech （Pfizer-BioNTech ）疫苗。

原住民文化

开设原住民疫苗中心，为的是给蒙特利尔地区原住民社区的成员提供一个符合其文化需求的安全空间。

Montréal Autochtone 蒙特利尔原住民组织 说，有些原住民不信任卫生系统，不会去大型疫苗中心进行接种。

在接种现场，将有工作人员为原住民提供口译服务和心理支持。

（Delphine Jung （新窗口） / Radio-Canada）