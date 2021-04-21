爱德华王子岛吸引法语移民项目：住房、沟通、就业是关键

在爱德华王子岛 P.E.I. 的 Evangeline 地区，正在开展一个支持说法语移民的项目 - Bienvenue Évangéline，项目启动至今已经有一年半，项目负责人表示，现在对如何达到目标已经有了更加明确的认识。

项目负责人表示，更好的沟通、更多的住房选择和更多的就业机会是吸引并留住说法语移民的关键因素。

爱德华王子岛省支持法语移民项目的协调员卡琳·加兰特（Karine Gallant） 照片： CBC / Jessica Doria-Brown

这个项目的协调员卡琳·加兰特（Karine Gallant）说：

住房可能将是我们重点关注的问题之一。 项目协调员卡琳·加兰特（Karine Gallant）

加拿大试点项目

加拿大选择了 14 个地区参与这一支持法语移民的项目，目的是明确吸引和留住法语移民所面临的问题和解决途径，为期三年时间。

爱德华王子岛的 Evangeline 是参与试点项目的地区之一，爱省在三年内将获得来自联邦政府的 63 万加元的拨款。

Bienvenue Évangéline 项目于 2019 年秋天开始，但开始不久即因 COVID-19 疫情而陷入停顿，许多集体讨论和会议都被取消或推迟，只能通过其他方式来收集信息和反馈。

项目协调员卡琳·加兰特表示，这个项目对于支持爱德华王子岛以及更偏远地区的法语社区是很有价值的。

（Jessica Doria-Brown （新窗口） / CBC）