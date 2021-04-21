加拿大央行维持基准利率 0.25%不变，并预期经济复苏会加快

星期三，4 月 21日，加拿大央行 - 加拿大银行 Bank of Canada 决定把基准利率继续保持在创纪录的历史低点 0.25％，央行表示，从疫情中复苏 继续需要出色的货币政策的支持 。

今年经济将增长 6.5％

与此同时，加拿大央行大大提高了对经济增长的预期，现在央行预计今年加拿大经济将增长 6.5％，而此前的预期是增长 4％。

央行在一份声明中表示，打算保持这一超低利率，直到经济复苏为止，这有可能是在 2022 年下半年，央行此前的预测是到 2023 年经济复苏。

加拿大中央银行行长蒂夫·麦克莱姆 Tiff Macklem (档案照片) 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

加拿大央行表示：

在加拿大，由于家庭和企业适应了第二波浪潮和相关的限制，第一季度的经济增长似乎大大强于央行在一月份的预测。 加拿大中央银行 Bank of Canada

疫情后央行把利率调到最低

加拿大中央银行每 6 个星期开一次会，根据最新的经济增长、通货膨胀等数据来设定利率。

央行设定的基准利率会直接影响到消费者的房屋抵押贷款利率，以及储蓄账户的利率等。

央行在希望鼓励借贷和投资以刺激经济时会降低利率，在要给经济降温时则提高利率。

在新冠疫情于 2020 年 3 月开始后不久，加拿大中央银行立即下调了利率，而且在数周内连续把利率下调了 1.5 个百分点，以刺激经济，应对 COVID-19 的冲击。

加拿大正在应对第三波新冠疫情，安大略省又恢复了居家令。 照片：CBC/Colin Butler / Colin Butler

通胀率

加拿大央行曾经表示，在通货膨胀率达到 2% 之前，不会改变利率。

根据加拿大统计局今天（4月21日）发布的结果，加拿大 3 月份的通货膨胀率已经达到了 2.2％。

但加拿大央行表示，这个数字是在意料之中的，因为疫情爆发时某些商品和服务的价格出现了急剧下跌，而且预计今后数月还将出现此类数字。

加拿大央行说，需要 看透 通货膨胀的这种暂时性波动。

（CBC）