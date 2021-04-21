加拿大今年 3 月通胀率升至 2.2%， 油价暴涨

加拿大统计局表示，今年 3 月份的年通货膨胀率明显升高，但这在很大程度上是由于一年前疫情开始时的消费价格指数实在是跌得太厉害了。

4 月 21 日，统计局公布了最新数据，显示今年 3 月的年通胀率为 2.2%，也就是说，消费者价格指数比一年前上升了 2.2％。

今年 2 月份的年通胀率是 1.1％，所以 3 月的物价有明显上升。

2021年3月加拿大的年通胀率升到 2.2%。 照片：getty images/istockphoto / Juanmonino

汽油价格爆炸性增长

加拿大统计局说，3 月份汽油的价格比 2020 年 3 月份高出了 35.3％。

从省份看，与去年同期相比，加拿大所有省份的物价3月份的上涨速度都快于 2 月份，但都主要是由于汽油价格出现了爆炸性增长。

道明银行 TD 的资深经济学家詹姆斯•马普尔（James Marple）表示，对于许多加拿大人来说，他们对这一通胀的感觉可能不会那么大。他说：