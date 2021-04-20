加拿大政府 5 年耗资 300 亿建国家儿童保育系统，全国托儿费每天 10 加元

本周一，4月19 日，加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰德 （Chrystia Freeland）宣布，联邦政府将在5 年内拨款约 300 亿加元，建立全国性的儿童保育系统，以帮助有孩子的家庭抵消孩子早期教育和儿童保育服务的成本。

支持妇女就业

联邦政府在 4 月19 日公布了长达 739 页的庞大预算案，文件中拨款最多的一个单项，就是这个国家儿童保育系统。

加拿大政府推出这一新政策的目标很明确：

《大幅减少有孩子家庭为子女早期教育以及托儿服务支付的费用，使更多女性能够得以工作，从而增加家庭收入，推动经济增长。》

据联邦政府估计，COVID-19 疫情的流行，已经使至少 16,000 名妇女退出了就业市场，而在同期内，男性的就业人数却增加了 91,000 人。

COVID-19 疫情导致至少 16,000 名妇女退出了就业市场。 照片：iStock

加拿大皇家银行 RBC 最近的另一项分析发现，在疫情期间失去工作的加拿大妇女中，近一百万人至今仍然没有恢复工作。

该银行报告说，在加拿大，每周收入低于800加元的妇女的就业率下降了近 30％。

财政部长克里斯蒂亚·弗里兰德说，政府对儿童保育的拨款，将有助于缩小由疫情危机引发的性别差距。

有孩子家庭将能增加储蓄

克里斯蒂亚·弗里兰德同时表示，在政府实施这一新政后，在未来的18个月中，父母支付的平均托儿费用可能会减少多达 50％。

在加拿大的一些大城市，托儿的费用几乎跟房租或房贷的开支一样高，因此，政府的保育政策将可以帮助有孩子家庭大大增加储蓄。

2021年4月19日：加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰德提交了联邦政府预算案。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

弗里兰德说，全国儿童保育系统将可以使经济的整体规模（以国内生产总值（GDP）衡量）增加约 1.2％。

她说：

这很昂贵，但值得投资。 加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰德 （Chrystia Freeland）

5 年内实现全国日托每天$10

加拿大政府的既定目标是，在 5 年内将全国范围内的日托费用降低到每个孩子每天10加元。

财政部长克里斯蒂亚·弗里兰德引用了道明银行 TD Economics 对魁北克省实行已经近 25 年的政府资助儿童保育制度的一个研究，这个研究报告显示，政府资助儿童保育系统最终会带来更多的经济回报。

魁北克省开先河

魁北克省是加拿大日托费最低的省份，1997 年，魁北克省推出了《魁北克育儿法》（Quebec Educational Childcare Act ），政府开始补贴超过 80% 的托儿费用，以支持妇女们在生育后重返工作。

1997 年魁省的日托费是每个孩子每天 5 加元，2004 年升到每天 7 加元，2014 年后升到每天 8 加元。

根据加拿大联邦政府的数据，2020 年多伦多市的日托服务每月平均费用为 1,578 加元，温哥华市平均每月 1165 加元， 而魁北克省的蒙特利尔市每月只有 181 加元。

魁北克省是加拿大日托费最低省份，在省政府的大力资助下，魁省有孩子家庭从 1997 年起就开始享受每天低于10加元的日托服务。 照片：Gracieuseté du centre d'apprentissage Seven Oaks

TD 对魁北克省日托制度的研究表明，政府在儿童保育上每投资 1 加元，会获得 1.50 到 2.80 加元的 更广泛的经济回报 。

财长弗里兰德说，在1997 年实施《魁北克育儿法》之前，魁北克妇女的就业率比加拿大其他地区低 4 个百分点。

如今，魁北克妇女的就业率比加拿大的平均水平高出 4 个百分点。

弗里兰德说，魁北克妇女现在的就业率是世界上最高的之一。

她说：

COVID 疫情残酷地暴露了女性早已知道的一件事：没有托儿服务，父母 - 通常是母亲 - 就无法工作。 加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰德 （Chrystia Freeland）

加拿大联邦政府的新预算中还专门拨出 25 亿加元用于原住民儿童的早期教育和保育系统。

（John Paul Tasker （新窗口） / CBC）