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BC 省开始让18岁以上的人登记打疫苗
RCI
加拿大的不列颠哥伦比亚（British Columbia，BC）省正在快速推进注射 COVID-19 疫苗的进程, 省内年满 18 岁的人这个星期晚些时候就可以开始在省的 COVID-19 疫苗计划进行登记。
加拿大的不列颠哥伦比亚（British Columbia，BC）省正在快速推进注射 COVID-19 疫苗的进程。
不列颠哥伦比亚省政府说，省内年满 18 岁的人这个星期晚些时候就可以开始在省的 COVID-19 疫苗计划进行登记。
BC 省卫生部发表声明说，预计将有超过180万人这个星期将可以在 COVID-19 疫苗计划进行登记。
BC 省的疫苗接种登记计划从本周一 （4月19日）开始，周一是年满 40 岁的人首先登记，周二 是 35 岁 - 39 岁群体。
之后，星期三，30 岁以上的人可以登记，星期四轮到 25岁 - 29 岁的人，而 18 岁 - 24岁的人应该在星期五可以开始登记。
从技术角度讲，现在BC 省的所有人都可以立即进行登记，但省政府要求居民们等待分配给自己年龄组的日期，以避免系统超负荷。
声明说，疫苗登记是第一步，一旦登记完毕，居民们则将可以进行打疫苗的预约。
根据BC 省疫苗接种计划的时间表，预计 18 岁至 34 岁的年龄组将会在 6 月开始接受第一剂疫苗。
省卫生部说，截至到上周六（4月17日），BC 省有120万人已经接种了第一剂疫苗。
使用来自La Presse canadienne的信息。