BC 省开始让18岁以上的人登记打疫苗

加拿大的不列颠哥伦比亚（British Columbia，BC）省正在快速推进注射 COVID-19 疫苗的进程。

不列颠哥伦比亚省政府说，省内年满 18 岁的人这个星期晚些时候就可以开始在省的 COVID-19 疫苗计划进行登记。

不列颠哥伦比亚省 BC 省卫生部发表声明说，预计将有超过180万人这个星期将可以在 COVID-19 疫苗计划进行登记。

不列颠哥伦比亚省 BC 省的疫苗接种登记计划从本周一 （4月19日）开始，周一是年满 40 岁的人首先登记，周二 是 35 岁 - 39 岁群体。

之后，星期三，30 岁以上的人可以登记，星期四轮到 25岁 - 29 岁的人，而 18 岁 - 24岁的人应该在星期五可以开始登记。

人们在温哥华的药房外面排队等候打 COVID-19 疫苗。 照片：Radio-Canada / Raluca Tomulescu

从技术角度讲，现在 不列颠哥伦比亚省 BC 省的所有人都可以立即进行登记，但省政府要求居民们等待分配给自己年龄组的日期，以避免系统超负荷。

声明说，疫苗登记是第一步，一旦登记完毕，居民们则将可以进行打疫苗的预约。

根据 不列颠哥伦比亚省 BC 省疫苗接种计划的时间表，预计 18 岁至 34 岁的年龄组将会在 6 月开始接受第一剂疫苗。