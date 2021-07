生日快乐！漫威发布第一支《尚气与十戒传奇》预告片为主演刘思慕庆生

刘思慕在转发这条推文时用大写字母和一连串的感叹号表达了自己的兴奋之情。他表示,这是他最棒的一次生日,没有之一。

《尚气与十戒传奇》(Shang-Chi and the Legend of Ten Rings)将于今年9月3日在北美上映。这是第一部以亚裔为主角的漫威超级英雄电影,也被译为《尚气与十环帮传奇》。香港明星梁朝伟和杨紫琼在影片中分别扮演十戒帮主 文武 和另一角色 江南 。这部电影原定于7月份上映,但因关闭影剧院等防疫规定被推迟。

刘思慕1989年出生在中国哈尔滨市,五岁时岁父母移民到加拿大。扮演超级英雄是他从影以来的梦想。他此前在加拿大电视剧《金家便利店》中饰演儿子金正,深受观众喜爱。

(Un article de CBC News, adapté en chinois par Wei Wu)