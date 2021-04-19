温尼伯市为原住民和少数族裔艺术家设立了一个画廊

在加拿大马尼托巴省的省会温尼伯市 (Winnipeg), 出现了一个专门展出原住民艺术家和少数族裔艺术家作品的画廊。

加拿大广播公司报道说, 这个画廊名为 TakeHome BIPOC Arts （新窗口）, 位于温尼伯市中心 Arthur 街的大楼 Artspace 内, 其前身是 Studio 622，这个画廊已经于 3 月 1日开幕，主要展出来自黑人、原住民、不同族裔的艺术家的作品。

这个画廊不仅将展示艺术家们的作品，而且还将成为艺术家们交流、指导的场所。

黑人、原住民、少数族裔 BIPOC 的艺术家一直没受到重视

报道说，这个画廊的成立要归功于加拿大艺术家阵线（ Front des artistes canadiens ，CARFAC）的马尼托巴分会，这是一个非盈利性组织，一直在为原住民和少数族裔艺术家争取利益，该机构提供了提供了这一空间，并组织了一次筹款活动，才使得这个项目得以举办。

马尼托巴分会的行政协调员萨普菲尔·麦克劳德（Sappfyre McLeod）表示：

黑人、原住民、少数族裔 BIPOC 的艺术家被大大低估了，艺术机构应该重新定位与这个群体艺术家的关系。 马尼托巴分会行政协调员萨普菲尔·麦克劳德（Sappfyre McLeod）

这个画廊的目的之一，就是把艺术领域的多样性和包容性问题置于核心，并让 黑人、原住民、少数族裔 BIPOC 社区的艺术家们建立联系。

艺术家们可以在这里工作并分享他们的知识，包括如何为自己的作品定价，如何申请资助，如何签订合同等等。

艺术家兼画廊董事会成员安妮·比奇（Annie Beach）认为，这个空间将为艺术家提供发展的机会。 照片： CBC / Kevin Nepitabo

画廊的董事会成员安妮·比奇（Annie Beach）认为，这个空间将为艺术家们提供发展的机会：

我认为，很多新兴艺术家都不知道自己该怎么做，办画展该去哪里，去找谁，问什么问题。 画廊的董事会成员安妮·比奇（Annie Beach）

比奇女士说，他们从 2020 年 8 月开始准备这个项目，并获得了曼尼托巴省艺术委员会 （Conseil des arts du Manitoba）的资助。

她说：

我认为 TakeHome BIPOC Arts 画廊将为 BIPOC 艺术家们提供一种全新的支持。 画廊的董事会成员安妮·比奇（Annie Beach）

TakeHome BIPOC Arts 画廊的开幕展展出的是艺术家格洛迪·巴哈蒂（Glodi Bahati）和布里亚·费尔南德斯（Bria Fernandes）的作品。

（Jonathan Ventura / Radio-Canada）