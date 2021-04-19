油价反弹，对加拿大能源领域有利

北美的原油价格在反弹，让加拿大的石油行业感到高兴。

本周日 （4月18日），美国的石油市场分析公司 RBN Energy 驻加拿大卡尔加里市的分析师马丁·金 （Martin King）表示，美国西德克萨斯中质原油（WTI）在上周五达到每桶 63.19 美元，包括加拿大阿尔伯塔省油砂矿在内的大多数北美生产商都能够从中获利。

他接着说，到目前为止，美国西德克萨斯中质原油 WTI 第二季度的每桶平均每日价格为 60.46 美元，高于第一季度的每桶 53.13美元的平均日价。

这是一个转折点，因为一年前的石油价格出现暴跌。

根据国际能源署的数据，即使在疫情封闭的高峰期，全球石油需求也仅下降了 20％. 照片：La Presse canadienne / Jeff McIntosh

加拿大国家银行金融市场 （The National Bank Financial Markets）的分析师也报告说，石油行业已经走出了近期记忆中最糟糕的周期之一，我们认为 [石油] 口现在处于有利地位。

国际能源署 (The International Energy Agency) 最近警告说，能源领域的二氧化碳排放量已经在急剧反弹。

The International Energy Agency 国际能源署 预计全球的石油需求将在 2021 年每天增加 570 万桶，达到每天需要 9670 万桶。

加拿大的石油出口量一直超过进口量，平均来说，加拿大石油的出口量为进口量的 6.5 倍。