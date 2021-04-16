加拿大加快新冠疫苗接种速度

在初期经历了供应中断等一系列磕磕绊绊之后，加拿大全国范围内针对成年人的 COVID-19 免疫疫苗接种开始越来越平稳地进行。

去年 12 月中旬，加拿大开始给第一批人进行了接种，4 个月后, 加拿大各省和地区已经注射了约 900万剂新冠疫苗，其中包括辉瑞 （Pfizer）、阿斯利康 （AstraZeneca）和 Moderna 公司开发的 3 种获得加拿大卫生部批准的疫苗。

在疫苗接种工作的早期阶段，加拿大的接种速度落后于几乎所有的其他西方国家，但近几周来，情况在改变，加拿大的接种速度加快了。

COVID-19 疫苗接种中心。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

与其他国家相比

尽管加拿大在初期时接种速度之缓慢曾经吸引了媒体的负面关注，其中包括 CNN 也做了负面报道 ，但就已经接种了至少一剂的人数而言，加拿大目前排名全球第 12 位。

加拿大采取的策略与许多其他国家不同，加拿大把给人们注射第一剂和第二剂疫苗的间隔时间拉长到大约 4 个月，目的是使更多的人能至少先都接种上一剂。

一些研究（包括本周发表在医学杂志The Lancet 《柳叶刀》 上的一项研究）表明，即便是一剂疫苗，也有相当大的保护作用。

尽管疫苗的接种运动已经稳定下来，但加拿大的疫苗需求仍然远远超过供应，加拿大人们都渴望着能尽快完成完全接种，争取结束这场已经持续了一年多的健康危机。

蒙特利尔人在奥林匹克体育馆前排队等候注射疫苗。 照片：La Presse canadienne / Paul Chiasson

英国美国远远快于加拿大

加拿大广播公司报道说，英国和以色列在采购和注射疫苗方面效率非常高，最近几周来这两个国家的 COVID-19 病例数量都在呈直线下降。

以色列 60％的人口已经接种了至少一剂疫苗，英国 50％的人口已经接种了一剂。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）本周曾表示，英国正面临 非常严重的第三波疫情冲击 ， 但实际上，英国很可能会完全避免第三波，因为那里疫苗的普及非常迅速。

与此同时，美国的速度也远远超过加拿大。

根据美国疾病预防与控制中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 的跟踪统计，截止到 4 月 15 日，美国已有接近 24％ 的人接受了两剂疫苗，即完全完成了疫苗接种。

而在加拿大，至今有接近 22% 的人接种了一剂，而接种了两剂疫苗的人只有 2. 25％。