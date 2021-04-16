舞蹈、音乐、聚会：北美原住民的 Pow Wow 节色彩浓郁

Pow Wow，帕瓦节，是北美的原住民们每年都会举行的一种节日聚会，这是一个展现原住民文化的最佳时节。

在帕瓦节期间，来自不同部落的原住民们都会进行传统的跳舞、唱歌，并结交新的朋友。

当然，帕瓦节也对公众开放，当地居民可以体验原住民的舞蹈、唱歌、美食和手工艺品。

在加拿大温哥华地区的帕瓦节上，Wilfred Baker (右) 和儿子 Wilfred Junior Baker 在烤制三文鱼。 照片：Radio-Canada / Maggie MacPherson

每年，加拿大的所有省份，以及美国的所有州，都会在不同时间举办 Pow Wow ，节日的长短不同，有的地方举办 1-3 天，有的地方会举办 1 周。

在新冠疫情的影响下，加拿大的一些省份取消了今年的帕瓦节，有些省份仍拟定照常举行，如魁北克省预订在今年 6 月 25 -27 日举行 （新窗口），还有些省份则把演出转到了网上。

加拿大不同地区的帕瓦节举办时间和地点，可以在 Pow Wow 的网站 （新窗口）上查到。

帕瓦节演出 照片：Radio-Canada / Danny Braün

歌手

在帕瓦节上，歌手是非常重要的人物，帕瓦节中演唱的歌曲种类繁多，使用的是原住民的语言。

当原住民的各个部落聚集在一起时，他们也会分享自己的歌曲，而且经常更改歌曲，以便让不同部落的歌手都可以加入演唱。

当然，这些歌曲有着多种含义，但对于原住民来说具有特殊的意义，这些歌曲记载着原住民古老和丰富的传承。

舞蹈

舞蹈一直是加拿大第一民族生活中非常重要的一部分。

今天，在帕瓦节上表演的舞蹈，无论是风格还是内容，都和早期有所不同，但其意义和重要性却没有改变。

舞者们所穿的服装和服饰，会带有当今的服装风格，这是随着时间的流逝而发展的..

原住民的文化不是一种停滞的文化，而是一种生机勃勃、不断变化发展的生活方式。