魁北克省今年报税 “宽限” 一个月，5 月 31日前交上去就不会被罚款

魁北克省财政部长埃里克·吉拉德（Eric Girard）本周四 (4月15日) 宣布，今年魁北克省税务局（Revenu Québec）对报税期限将 宽限 一个月，魁北克人若超过截止日期 4 月 30 日一个月，即在 5 月 31 日之前提交了魁省的纳税申报表，就不会收到任何罚款，也不会有利息。

他在新闻稿中说：

我要求魁北克省税务局（Revenu Québec）保持灵活性，以考虑到当前疫情状况可能给某些公民带来的困难。 魁北克省财政部长埃里克·吉拉德（Eric Girard）

对于经商的个人来说，今年提交纳税申报表的截止日期仍为 2021 年 6 月15 日。

与每年的 4 月一样，目前魁北克人正在忙着提交省和联邦所得税的申报表， 2020 年是动荡的一年，在魁北克省，有超过200 万人申请了加拿大的紧急救济金（The Canada Emergency Response Benefit (CERB) ）来维持生计。

在 2020 年，魁北克省政府曾经把报税的最后期限延长至 6 月 1 日。

联邦报税截止日期不变

不过，今年向加拿大税务局（Canada Revenue Agency）报税的最后期限仍然维持 4 月 30 日不变。

若晚于这个日期缴纳去年的联邦所得税，则可能产生利息和罚款。