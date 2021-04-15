加拿大的贸易逆差在 2020 年激增

根据加拿大统计局的数据，在疫情的影响下，2020 年加拿大国际贸易逆差大增，达到从未有过的水平。

统计局报告说，加拿大的商品贸易逆差在 2019 年至 2020 年之间增加了一倍以上，从 2019年的 154 亿加元增加到 373 亿加元。

与 2019 年相比，2020 年加拿大年度商品出口总值下降 12.4％，至 5240 亿加元，而年度进口总值下降 8.5％，至 5610 亿加元。

2020 年，加拿大对美国的出口下降了 15.7％，至 3,762 亿加元，为 2013 年以来的最低值。

美国一直是加拿大最大的出口市场，2020年，对美国的出口仍占加拿大国际出口总额的 71.8％。

美国一直是加拿大最大的出口市场。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

疫情影响

加拿大统计局报告说，2020 年疫情爆发后，随着多个行业关闭，加拿大在 3 、4 、5 月的商品和服务进出口下降到历史低位。

之后，随着加拿大逐步重启，商品贸易很快恢复。

取决于产品...

加拿大统计局观察到，COVID-19 大流行对 2020 年商品贸易的影响因产品而异。

2020 年能源产品出口下降 36.6％，此外，汽车和汽车零部件等产品的进出口出现前所未有的下降。

相反，农产品、渔业产品以却显示出强劲的增长。全球强劲的需求使加拿大谷物、油料作物、豆类的出口商大大受益。

同时，消费品的进口去年达到顶峰，加拿大统计局说，这主要是由于个人防护用品的进口增加。