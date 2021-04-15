BC省大规模爆发 P1 变异病毒，专家们呼吁切断跨省旅行

卫生专家呼吁联邦和省政府采取措施遏制省际和国际旅行，以阻止变异冠状病毒的传播。

在安大略省和其他省份，第三波疫情主要由 B117 变异毒株导致，但在不列颠哥伦比亚 （BC）省，在巴西首先出现的 P1 变异病毒则是第三波疫情的罪魁祸首，而且该病毒正在向阿尔伯塔省和安大略省扩散。

不列颠哥伦比亚省疾病控制中心（BC Centre for Disease control）表示，全省已鉴定出 1,510 例P1 病例，自 4 月 9 日以来已确诊了 555 例，模型显示 BC 省到 4 月底可能hui 失去控制。

在尽快 BC 省的阿尔伯塔省，目前由 138 例 P1 病例，但有关官员警告说这一病毒传播很快。

来自巴西的一项尚未经过同行评审的早期研究表明，P1 的传播能力是原始冠状病毒株的 2.5 倍。

温哥华的传染病和重症监护医生、UBC 大学医学助理教授 Srinivas Murthy 说，P1 正在导致 BC 省的病例飙升，导致进入重症监护室的人大增：

我想说我们现在正在看到 [P1] 病例呈指数级增长。 温哥华传染病和重症监护医生、UBC 大学医学助理教授 Srinivas Murthy

跨省旅行

Srinivas Murthy 医生说，P1 在很大程度上是通过省际和国际旅行传播的。