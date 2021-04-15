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加拿大 BC 省拨款 4500 万协助年轻人就业

不列颠哥伦比亚省的一组年轻人，对未来充满期待。

不列颠哥伦比亚省希望为在疫情期间找不到工作的年轻人提供就业机会。.

照片：Ben Nelms

Noémie Moukanda

加拿大的不列颠哥伦比亚（BC ) 省政府正在推出一个计划，以争取为该省的 5,000 多名年轻人提供技能培训和就业机会。不列颠哥伦比亚省的 4 个部委合作，推出了一个名为 Stronger BC Future Leaders 的动议，预算为 4,500 万加元。

加拿大的不列颠哥伦比亚（BC ) 省政府正在推出一个计划，以争取为该省的 5,000 多名年轻人提供技能培训和就业机会。

不列颠哥伦比亚省的 4 个部委合作，推出了一个名为 Stronger BC Future Leaders 的动议，预算为 4,500 万加元。

青年特别顾问

不列颠哥伦比亚省省长约翰·霍根（John Horgan）说：

新冠疫情大流行使许多年轻人无法按计划开始自己的职业生涯，上述项目从长远来看将有助于年轻人的就业。
不列颠哥伦比亚省省长约翰·霍根（John Horgan）
不列颠哥伦比亚省总理约翰·霍根（John Horgan）在新闻发布会上。

不列颠哥伦比亚省总理约翰·霍根（John Horgan）宣布该省推出一个疫情期间协助年轻人就业的项目。

照片：Radio-Canada

为了使这个项目能顺利开展，约翰·霍根特别任命了省议员布兰妮·安德森（Brittney Anderson）为政府的青年顾问。

霍根先生借此机会对自己政府中有很多年轻人表示自豪，布兰妮·安德森是其中最年轻的一位。

他说，安德森将到全省各地了解年轻人的需求、期望和所关注的问题，然后根据他们的需求制定相对应的就业政策。

省议员布兰妮·安德森表示：

我很高兴与年轻人们一起合作​​，以确保他们的价值观和观点能在我们政府的决策中有所反映。
BC 省议员布兰妮·安德森（Brittney Anderson）

培训与实习

根据这个计划，年龄在18 至 29 岁之间的年轻人将有资格参加培训项目，获得技术、环境和自然资源领域的培训以及实习的机会。

不列颠哥伦比亚省相信该省的这些行业正在迅速发展，通过这个项目，年轻人可以去 BC Parks 的下属部门实习，或获得在 Microsoft 的实习机会，以及参加清除垃圾的环境保护项目等等。

省政府的 4 个部参加了这个动议，这 4 个部是就业部、经济复苏和创新部、森林土地和自然资源部，以及乡村发展部。

省就业部长拉维·卡隆（Ravi Kahlon）表示：

在这场疫情中，年轻人一直受到更大影响，年轻人的失业率更高。
BC省就业、经济复苏与创新部部长拉维·卡隆（Ravi Kahlon）

疫情中年轻人失业率达到高峰

拉维·卡隆表示，在疫情期间，年轻人的失业率达到 29％ 的高峰，远远高于全省的平均水平。

所以，他希望这个项目能弥补疫情危机给年轻人就业带来的影响。

时间不等人，年轻人需要尽快开始自己的职业生涯，为未来积累经验和资本。

温哥华 UBC 大学校园。

BC 省的培训和就业计划涵盖大学生和大学毕业生。

照片：Radio-Canada / Maggie MacPherson (CBC)

包容所有人

与此同时，BC 省就业、经济复苏与创新部部长拉维·卡隆（Ravi Kahlon）强调说，这项新计划采取包容性的方法，以确保原住民、黑人、有色人种、妇女以及面临社会经济障碍的年轻人都能获得机会，参与不列颠哥伦比亚省的经济发展进程。

Noémie Moukanda

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