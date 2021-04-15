加拿大 BC 省拨款 4500 万协助年轻人就业

加拿大的不列颠哥伦比亚（BC ) 省政府正在推出一个计划，以争取为该省的 5,000 多名年轻人提供技能培训和就业机会。

不列颠哥伦比亚省的 4 个部委合作，推出了一个名为 Stronger BC Future Leaders 的动议，预算为 4,500 万加元。

青年特别顾问

不列颠哥伦比亚省省长约翰·霍根（John Horgan）说：

新冠疫情大流行使许多年轻人无法按计划开始自己的职业生涯，上述项目从长远来看将有助于年轻人的就业。 不列颠哥伦比亚省省长约翰·霍根（John Horgan）

不列颠哥伦比亚省总理约翰·霍根（John Horgan）宣布该省推出一个疫情期间协助年轻人就业的项目。 照片：Radio-Canada

为了使这个项目能顺利开展，约翰·霍根特别任命了省议员布兰妮·安德森（Brittney Anderson）为政府的青年顾问。

霍根先生借此机会对自己政府中有很多年轻人表示自豪，布兰妮·安德森是其中最年轻的一位。

他说， 安德森将到全省各地了解年轻人的需求、期望和所关注的问题，然后根据他们的需求制定相对应的就业政策。

省议员布兰妮·安德森表示：

我很高兴与年轻人们一起合作​​，以确保他们的价值观和观点能在我们政府的决策中有所反映。 BC 省议员布兰妮·安德森（Brittney Anderson）

培训与实习

根据这个计划，年龄在18 至 29 岁之间的年轻人将有资格参加培训项目，获得技术、环境和自然资源领域的培训以及实习的机会。

不列颠哥伦比亚省相信该省的这些行业正在迅速发展，通过这个项目，年轻人可以去 BC Parks 的下属部门实习，或获得在 Microsoft 的实习机会，以及参加清除垃圾的环境保护项目等等。

省政府的 4 个部参加了这个动议，这 4 个部是就业部、经济复苏和创新部、森林土地和自然资源部，以及乡村发展部。

省就业部长拉维·卡隆（Ravi Kahlon）表示：

在这场疫情中，年轻人一直受到更大影响，年轻人的失业率更高。 BC省就业、经济复苏与创新部部长拉维·卡隆（Ravi Kahlon）

疫情中年轻人失业率达到高峰

拉维·卡隆表示，在疫情期间，年轻人的失业率达到 29％ 的高峰，远远高于全省的平均水平。

所以，他希望这个项目能弥补疫情危机给年轻人就业带来的影响。

时间不等人，年轻人需要尽快开始自己的职业生涯，为未来积累经验和资本。

BC 省的培训和就业计划涵盖大学生和大学毕业生。 照片：Radio-Canada / Maggie MacPherson (CBC)

包容所有人

与此同时，BC 省就业、经济复苏与创新部部长拉维·卡隆（Ravi Kahlon）强调说，这项新计划采取包容性的方法，以确保原住民、黑人、有色人种、妇女以及面临社会经济障碍的年轻人都能获得机会，参与不列颠哥伦比亚省的经济发展进程。