魁北克省放松关于户外戴口罩的规定

魁北克省政府在压力下做出让步，放松了关于户外戴口罩的规定。省长勒格（François Legault）星期三（4月13日）在脸书上表示，只有在无法始终与他人保持两米距离的户外活动场合才需要戴口罩。

他说，和住在同一住址的人一同出行，进行高尔夫球或网球这类相距较远的活动，或者两人相距两米在公园闲坐，都不需要戴口罩。当然，不住在同一住址的情侣，和另一个家庭一起外出的独居者，或是结伴行走但保持距离的人，也不需要戴口罩。

不过勒格也向省民提出忠告：在不确定的时候，不要冒感染的风险，最好戴上口罩。因为变种病毒传染性更强，我们应该比任何时候都谨慎。

勒格政府最近宣布把蒙特利尔市等红色预警区的宵禁时间从晚9点半改回到8点，又推出户外活动戴口罩的新规定，这使一些魁北克人感到不满。反对党批评省政府的政策缺乏连贯性，也没有提供户外戴口罩必要性的科学根据，这可能会使已经感到倦怠的公众越来越不愿遵守防疫规定。

（Un article de Radio-Canada, adapté en chinois par Wei Wu）