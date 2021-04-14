疫情间加拿大进口的美国石油增多

2020 年，在疫情冲击经济的影响下，加拿大进口的原油量暴跌了五分之一，但加拿大从美国进口的石油不减反增，在此期间美国进一步巩固了自己的地位，成为加拿大最大的石油供应国。

加拿大能源监管局 （ Canada Energy Regulator ）的最新数据显示，加拿大在 2020 年期间进口的石油量为每天约 555,000 桶，低于一年前的 693,000 桶。

总部位于卡尔加里的Canada Energy Regulator 加拿大能源监管局 本周三（4月14日）发布的分析显示，这些石油大部分来自美国，美国石油目前约占加拿大进口石油的 77％， 这一比例在 2019 年时为 72％，而十年前，美国原油仅占加拿大石油进口量的不到10％。

2020年加拿大进口的原油中， 排在第二位的是沙特阿拉伯（13％），之后是尼日利亚（4％）和挪威（3％）。

Canada Energy Regulator 加拿大能源监管局 的首席经济学家达伦·克里斯蒂（Darren Christie）在接受采访时说：

过去10年发生的一个大变化是美国的原油产量激增，产量增加了一倍。 Canada Energy Regulator 加拿大能源监管局 的首席经济学家达伦·克里斯蒂（Darren Christie）

加拿大既出口也进口

加拿大的石油和天然气领域在 2019 年已经失去了 12,500 个工作，2020 年的新冠疫情更是雪上加霜。 照片：La Presse canadienne / Jason Franson

加拿大是一个原油大国，其石油的出口量一直超过进口量，出口量是进口量的 6.5 倍。

加拿大在 2020 年每天出口 370万 桶原油，其中的绝大部分运往美国。

Canada Energy Regulator 加拿大能源监管局 说，安大略省、魁北克省和大西洋省份的炼油厂，主要依赖于进口原油。

加拿大能源监管局的分析报告中写道：

尽管加拿大生产的石油超过自己国内炼油厂所需要的石油，但一些炼油厂出于各种原因而需要依靠进口原油。 加拿大能源监管局

该监管机构列出的原因包括：缺乏国内供应的管道，某些炼油厂对原料有特定的要求等等。