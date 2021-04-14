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疫情间加拿大进口的美国石油增多
2020 年，在疫情冲击经济的影响下，加拿大进口的原油量暴跌了五分之一，但加拿大从美国进口的石油不减反增，在此期间美国进一步巩固了自己的地位，成为加拿大最大的石油供应国。
2020 年，在疫情冲击经济的影响下，加拿大进口的原油量暴跌了五分之一，但加拿大从美国进口的石油不减反增，在此期间美国进一步巩固了自己的地位，成为加拿大最大的石油供应国。
加拿大能源监管局 （ Canada Energy Regulator ）的最新数据显示，加拿大在 2020 年期间进口的石油量为每天约 555,000 桶，低于一年前的 693,000 桶。
总部位于卡尔加里的加拿大能源监管局本周三（4月14日）发布的分析显示，这些石油大部分来自美国，美国石油目前约占加拿大进口石油的 77％， 这一比例在 2019 年时为 72％，而十年前，美国原油仅占加拿大石油进口量的不到10％。
2020年加拿大进口的原油中， 排在第二位的是沙特阿拉伯（13％），之后是尼日利亚（4％）和挪威（3％）。
加拿大能源监管局的首席经济学家达伦·克里斯蒂（Darren Christie）在接受采访时说：
过去10年发生的一个大变化是美国的原油产量激增，产量增加了一倍。
加拿大既出口也进口
加拿大是一个原油大国，其石油的出口量一直超过进口量，出口量是进口量的 6.5 倍。
加拿大在 2020 年每天出口 370万 桶原油，其中的绝大部分运往美国。
加拿大能源监管局说，安大略省、魁北克省和大西洋省份的炼油厂，主要依赖于进口原油。
加拿大能源监管局的分析报告中写道：
尽管加拿大生产的石油超过自己国内炼油厂所需要的石油，但一些炼油厂出于各种原因而需要依靠进口原油。
该监管机构列出的原因包括：缺乏国内供应的管道，某些炼油厂对原料有特定的要求等等。