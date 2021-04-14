BC 省将把禁止餐馆室内用餐的禁令延长到 5 月份。

加拿大 BC 省餐厅和餐饮服务业协会 （B.C. Restaurant and Foodservices Association， BCRFA）表示，随着 COVID-19 病例继续激增，BC 省将延长禁止餐馆和酒吧在室内用餐的禁令，同时正在制定有关在露台用餐规则的进一步指导防止。

BC 省正在执行一个为期 3 周的 “"circuit breaker" 熔断式 ” 限制计划，以遏制病毒传播，其中包括禁止餐馆和酒吧在室内服务，这一规定应该在 4 月 19 日到期。

但 BC 省餐厅和餐饮服务业协会 BCRFA 在一份声明说，餐饮业的代表本周二 （4月13日）与省卫生官 Bonnie Henry 医生和副卫生官 Brian Emerson 医生进行了会晤，了解到上述禁令将延续到 5 月份。

声明说：

这是由于病例每天在持续增加，BC省的目标是实施限制，避免人们在室内社交和聚集。 BC 省餐厅和餐饮服务业协会

这个声明说，对于在露台上用餐的规则，餐饮业的代表对现有指南的 前后矛盾和混淆 提出了关注，省政府正在着手编写有关这一指南的新文件。