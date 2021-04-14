世界卫生组织：全球新冠疫情到了一个 “临界点”

世界卫生组织 WHO 本周一 （4月12日）警告说，全球新冠疫情已经到了一个临界点，感染正在呈指数级增长。

世界卫生组织补充说，如果采取正确的措施，COVID-19 疫情可以在数月之内得到控制。

世卫组织负责防治 COVID-19 的技术官员 Maria Van Kerkhove 在一次新闻发布会上说，我们目前正处于一个关键时刻，疫情流行的趋势在迅速扩大，感染在成倍增长。

她表示：

上个星期，全球的感染病例增加了 9％，而死亡人数上升了 5％。 世卫组织负责防治 COVID-19 的技术官员 Maria Van Kerkhove

世卫组织总干事谭德赛 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：

上个星期，是至今为止单周新增病例数第 4 高的一周，亚洲和中东几个国家的新增病例急剧增加，而这是在全世界已接种了超过 7.8 亿剂疫苗的情况下发生的。

疫苗短缺迫使多伦多两个主要的卫生网络减少或取消了预约。 照片：The Canadian Press / Chris Young

谭德赛重申，尽管疫苗是至关重要的工具，但各国政府和民众需要继续维持卫生措施：保持距离、戴口罩、勤洗手、加强室内通风、加强检测、寻找接触者、进行隔离。

他说， 在一些国家，病毒在继续传播，但餐馆和夜总会人满为患，集市继续开放，挤满了人，很少有人采取预防措施，

他同时指出，做得最好的是那些反应迅速、敏捷、谨慎、根据数据采取措施的国家。

有理由乐观

世卫组织总干事谭德赛表示，尽管疫情还没有结束，但我们仍有很多理由感到乐观：

今年头两个月病例和死亡人数的减少表明，这种病毒及其变种病毒是可以被制止住的。 世卫组织总干事谭德赛 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）

他总结说：