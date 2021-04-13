魁北克省蒙特利尔市连续两天发生反宵禁示威

星期一（4月12日）晚上，蒙特利尔市中心再次发生反宵禁抗议，但是人数和前一晚相比有所减少，而等待他们的警察却比前一晚更多。他们很快分散，和警察玩起了猫捉老鼠的游戏。有数名示威者被拘留。

由于新冠确诊病例上升，魁北克省决定从星期日起把蒙特利尔市和拉瓦尔市的宵禁时间从晚9点半改回到8点，引起了一些人的不满。蒙特利尔市在今年一月份开始实行8点宵禁，但是在3月17日推迟到9点半。

在新的宵禁时间开始实行的星期天晚上，数百名示威者在蒙特利尔老城区聚集。他们认为没有任何科学根据能证明早回家一个半小时能够延缓疫情。大部分示威者是年轻人。一开始他们只是喊口号，但是当有人在街心点起火堆时，场面开始混乱。有人趁乱打碎街边商店的玻璃。警方星期一上午通报说，发生了数十起毁坏财物，非法闯入和纵火事件。

魁北克省卫生部长杜贝（Christian Dubé）表示，他坚信只有很少一部分人反对宵禁。

（Un article de Radio-Canada, adapté en chinois par Wei Wu )