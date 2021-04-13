温尼伯大学将很快建立一个原住民新媒体实验室

在加拿大马尼托巴省的省会 Winnipeg 温尼伯市 ，温尼伯大学（University of Winnipeg ）宣布将成立一个原住民新媒体实验室，这个叫做 Aabijijiwan New Media Lab Aabijijiwan 的新媒体实验室 将设置在大学的 Richardson 教学楼内。

实验室主任朱莉·纳甘姆（Julie Nagam）表示：

在这个实验室里，艺术家和公众们将可以使用三维打印机、动画工作室和播客设备等。 温尼伯大学原住民新媒体实验室主任朱莉·纳甘姆（Julie Nagam）

她说，原住民艺术家们将可以在实验室里把新技术和老传统融合在一起，进行新的探索。

Julie Nagam 朱莉·纳甘姆 还说，我们希望老年人和孩子们能够在这个新设施中玩得开心。

室内设计师 Destiny Seymour 协助设计了温尼伯大学的原住民新媒体实验室。 照片：Ella Greyeyes

预期 6 月开放

Aabijijiwan 新媒体实验室 4 月份将在网上举办一个有关动画和木偶的研讨会。