- 主页
- 社会
- 本土
温尼伯大学将很快建立一个原住民新媒体实验室
RCI
在加拿大马尼托巴省的省会温尼伯市，温尼伯大学（University of Winnipeg ）宣布将成立一个原住民新媒体实验室，这个叫做 Aabijijiwan 新媒体的实验室 （Aabijijiwan New Media Lab）将设置在Richardson 教学楼内。
在加拿大马尼托巴省的省会温尼伯市，温尼伯大学（University of Winnipeg ）宣布将成立一个原住民新媒体实验室，这个叫做 Aabijijiwan 的新媒体实验室将设置在大学的 Richardson 教学楼内。
实验室主任朱莉·纳甘姆（Julie Nagam）表示：
在这个实验室里，艺术家和公众们将可以使用三维打印机、动画工作室和播客设备等。
她说，原住民艺术家们将可以在实验室里把新技术和老传统融合在一起，进行新的探索。
朱莉·纳甘姆还说，我们希望老年人和孩子们能够在这个新设施中玩得开心。
预期 6 月开放
Aabijijiwan 新媒体实验室 4 月份将在网上举办一个有关动画和木偶的研讨会。
实验室主任朱莉·纳甘姆期待着疫情的好转，她说，希望卫生健康条例的放宽将能使实验室在今年的 6 月得以对外开放。