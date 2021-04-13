COVID-19 疫情导致加拿大办公楼空置率高升

新冠疫情改变了人们的工作方式，人们不得不在家工作，从而带来了办公空间的大量空置。

办公室空置率达到 2004 年以来最高

根据商业房地产公司 CBRE 的统计，2020 年第四季度，加拿大全国办公室的空置率攀升至 13.4％，这是自 2004 年以来办公空间的最高空置率。

到 2021年第一季度，这一比例又上升到 14.6％。

不同城市情况不同

不过，不同的城市，空置情况不同。

今年第一季度，温哥华、滑铁卢和渥太华的空置率开始下降，分别降到 6.3％、9.3％ 和 9.6％。

但在阿尔伯塔省，疫情前办公楼就因石油行业的下滑遭受重创，疫情更是雪上加霜，卡尔加里市的办公楼有四分之一以上空置，埃德蒙顿地区的办公楼则有五分之一空置。

在最大城市多伦多，目前办公楼的空置率是 12.4%，为一年前的两倍。

2021年第一季度多伦多市办公楼的空置率达到 12.4%，为一年前的两倍 照片：iStock

各公司的决策不同

空置率高了，租金自然下降，虽然目前尚不清楚远程工作将持续多长时间，但不同企业的决策不同。

一些公司，尤其是科技公司，如 Shopify Inc.，Twitter Inc.和 OpenText Inc. 等公司只保留了部分办公室，宣布今后员工们将永久性远程工作。

但也有一些公司则趁机重新谈判租约和租金，利用现在的有利条件来扩大办公空间，为疫情后的扩展业务做准备。

CBRE 负责多伦多市中心的主任乔恩·拉姆斯卡尔（Jon Ramscar）表示：

一旦公司企业开始重新谈判租金，降低成本，决定收回自己的办公空间，则空置率会很快降低，特别是在多伦多这样的大城市。

Provident Communications Inc. 的合伙人 Wojtek Dabrowski 就是这样一位，疫情期间他发现同一个办公楼里出来了更多的空置空间，于是他迅速行动，与房东重新谈判，把公司的办公空间扩大了一倍。

他相信在人们普遍接种了疫苗，卫生限制放松后，员工们将会返回办公室。