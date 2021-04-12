新不伦瑞克省原住民土地索赔案胜诉，将获得1.45亿加元联邦赔偿

新不伦瑞克省西北部的马达瓦斯卡原住民部族赢得了一起长达二十多年的土地索赔案。根据该部族星期一（4月12日）发表的声明，加拿大联邦政府同意支付1.45亿加元的赔偿。另外，该部族还有权在省内任何地方购买7.83平方公里的土地。

这场诉讼始于1996年。马达瓦斯卡部族指控加拿大联邦政府违反了1763年皇家宣言等法律，向第三方转让土地。2017年，联邦特别索赔法庭判决原告胜诉，即埃德蒙斯顿市大部分城区所在的土地应属马达瓦斯卡部族所有。但是该法庭没有归还土地的权力。双方在接下来的四年中进行了谈判，在三月中旬达成协议。

马达瓦斯卡部族的酋长伯纳德（Patricia Bernard）也是此案的律师和谈判代表。她表示，这场来之不易的胜利将可以让她的部族有一个新的开始。部族将设立一个5千万加元的信托基金，另外每个族人会获得一笔赔偿。关于购买土地的咨询也将很快开始。

（CBC, Un texte de Marie Sutherland, adapté en chinois par Wei Wu)