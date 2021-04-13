美墨边境被逮捕人数达到 15 年来最高

今年 3 月，在美国与墨西哥边境被逮捕的非法过境者达到 15 年来的最高水平，这也增加了美国总统乔·拜登 （Joe Biden）面临的压力。

根据统计，3 月份美国海关边境保卫局（CPB）逮捕了试图越过美墨边境的 172,000 多人，这个数字比 2 月份的增加了 71％。

这个数字中包括多次试图越境的人，一位政府官员说，有些人是多次尝试越境。

无大人陪伴的未成年者翻倍

根据美国海关的数据，在试图越境者中，无大人陪伴的未成年者的人数翻了一番，达到 18,890 人，几乎是 2 月数字的两倍。

不过，增加最多的仍然是家庭，从 2 月的 2 万左右增加到 3 月的 53,823 个。

2021年4月7日：墨西哥的一些家庭登上充气筏，试图通过位于美墨之间的格兰德（ Rio Grande） 河进入美国。 照片： GO NAKAMURA

拜登政府面临挑战

美国与墨西哥边境处的越境人数在 2020 年末就开始增加，但在乔·拜登上任后明显增多，这对民主党政府构成了相当大的挑战，民主党政府承诺不会遣返无人陪伴的未成年者。

美国反对党共和党派抨击总统拜登放宽了其前任唐纳德·特朗普 （Donald Trump）的移民政策，共和党参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）最近批评说，这造成了潜在的人类海啸。