巴西重症监护室的大多数患者不到 40岁

巴西重症监护协会（AMIB）的一项研究显示，目前巴西医院里进入 COVID-19 重症监护室的大多数人不到 40 岁。

巴西重症监护协会 AMIB 研究的协调员埃德隆·雷森德（Ederlon Rezende）医生表示，一年前新冠疫情爆发初期，在巴西医院重症监护室的患者里，40 岁以下的人只占 14.6％，这个比例在去年 9 月 - 今年 2月之间上升到 45%，到 3 月则成为多数，现在重症监护患者中有 52.2％ 不到 40岁。

在巴西的医院中，目前有 11,000 名患者在重症监护病房。

埃德隆·雷森德医生补充说：

40岁以下的人群以前若感染病毒，症状较轻，不需要进入重症监护室，现在的这一增幅很大。 巴西重症监护协会研究的协调员埃德隆·雷森德（Ederlon Rezende）医生

对于年轻的重症患者越来越多，巴西重症监护协会的上述研究认为可能有以下原因：

80 岁以上的人（目前仅占巴西重症监护患者的 7.8％）现在大多都已经接种了疫苗；

年轻人更容易被感染，可能是因为他们必须工作，或是因为他们认为自己不那么容易被感染，掉以轻心。

P1 变异病毒

最后，专家们说，巴西的一种名为 P1 的变异病毒是导致 3 月份死亡人数急剧增加的主要原因。

巴西仅在 3 月一个月就有 66,500人死于 COVID-19，是去年 7 月高峰期死亡人数的两倍之多。

巴西的总人口超过 2. 12 亿，在新冠疫情爆发这一年多来，已经有超过 35. 1 万人死于这种疾病，仅次于美国。