温哥华在小学附近试点 “积极交通” ，敦促家长们接送孩子不用汽车

加拿大的温哥华市从本周一 （4月12日）开始在 3 所小学前面的街道试点 积极交通 - Active Transportation，目的是鼓励家长们不用汽车来接送孩子。

加拿大广播公司报道说，在高峰接送时间，位于 Hastings, Lord Roberts 和 Van Horne 小学前面的街道将被封闭 30 至 45 分钟，不让机动车通过。

这个试点项目从 4 月 12 日持续到 5 月 7 日。

我们很高兴

Lord Roberts 小学家长咨询委员会的主席伊恩·罗维（Ian Rowe）说，他和大多数家长都对温哥华正在尝试一些新的措施，来阻止人们开车感到高兴。

伊恩·罗维说：

学校附近的交通拥堵、交通和安全是年复一年的老问题，所以，我们对这个新尝试很兴奋。 Lord Roberts 小学家长咨询委员会的主席伊恩·罗维（Ian Rowe）

他同时表示，当然，也有家长反对这个试点项目，家长咨询委员会正在与这些家长沟通，让他们用学校两侧不被封闭的街道。

他说： 总是会有需要开车的家长。

世界各地的学校鼓励家长少开车

根据 不列颠哥伦比亚省 BC 省交通部 2020 年的一个调查，目前 BC 省有不到 25％的学生上下学采用的是积极交通的方式。

温哥华市表示，世界各地的学校都在越来越多地鼓励家长们采取 积极交通 的途径 ，事实证明，这种做法可以为孩子们创造一个更安全的环境、改善空气质量并有助于人们动起来.

在英国伦敦, 接近 350 条学校旁街道已实施了类似措施, 伦敦市表示，81％ 的家长支持这一措施，这一措施的实施使二氧化氮的空气污染减少了23％。

积极交通 - Active Transportation 的定义

根据加拿大政府网站 （新窗口）的定义, 积极交通 - Active Transportation 包括：

步行

骑自行车

滑板运动

滑轮

慢跑和跑步

非机械轮椅

雪鞋行走和越野滑雪

积极交通的生活模式有利于我们的：

健康

社会

交通系统

环境

经济

积极交通能够：