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温哥华在小学附近试点 “积极交通” ，敦促家长们接送孩子不用汽车
加拿大的温哥华市从本周一 （4月12日）开始在 3 所小学前面的街道试点 « 积极交通 » - Active Transportation，目的是鼓励家长们不用汽车来接送孩子。
加拿大的温哥华市从本周一 （4月12日）开始在 3 所小学前面的街道试点
积极交通 - Active Transportation，目的是鼓励家长们不用汽车来接送孩子。
加拿大广播公司报道说，在高峰接送时间，位于 Hastings, Lord Roberts 和 Van Horne 小学前面的街道将被封闭 30 至 45 分钟，不让机动车通过。
这个试点项目从 4 月 12 日持续到 5 月 7 日。
我们很高兴
Lord Roberts 小学家长咨询委员会的主席伊恩·罗维（Ian Rowe）说，他和大多数家长都对温哥华正在尝试一些新的措施，来阻止人们开车感到高兴。
伊恩·罗维说：
学校附近的交通拥堵、交通和安全是年复一年的老问题，所以，我们对这个新尝试很兴奋。
他同时表示，当然，也有家长反对这个试点项目，家长咨询委员会正在与这些家长沟通，让他们用学校两侧不被封闭的街道。
他说：
总是会有需要开车的家长。
世界各地的学校鼓励家长少开车
根据BC 省交通部 2020 年的一个调查，目前 BC 省有不到 25％的学生上下学采用的是积极交通的方式。
温哥华市表示，世界各地的学校都在越来越多地鼓励家长们采取
积极交通 的途径 ，事实证明，这种做法可以为孩子们创造一个更安全的环境、改善空气质量并有助于人们动起来.
在英国伦敦, 接近 350 条学校旁街道已实施了类似措施, 伦敦市表示，81％ 的家长支持这一措施，这一措施的实施使二氧化氮的空气污染减少了23％。
积极交通 - Active Transportation 的定义
根据加拿大政府网站 （新窗口）的定义, 积极交通 - Active Transportation 包括：
步行
骑自行车
滑板运动
滑轮
慢跑和跑步
非机械轮椅
雪鞋行走和越野滑雪
积极交通的生活模式有利于我们的：
健康
社会
交通系统
环境
经济
积极交通能够：
让我们定期运动
简单易行，有助于增加社会交流
减少道路拥堵
有助于减少温室气体排放
节省汽油费和停车费