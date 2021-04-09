安大略省日增病例超过四千，接近最高纪录

星期五（4月9日），安大略省新增4227起新冠病例，仅比年初的最高纪录少22起。但实际上，今天的数字可被视为疫情爆发以来最高，因为1月8日增加的4249起新增病例中有450是前一天延后上报的。

安大略省的一周平均日增病例也上升到3256起，比一月份达到的最高纪录（3555）略低。

今天安省新增的病例有1218起在多伦多。皮尔地区有762起，约克地区有532起，达勒姆地区和渥太华分别有247和246起，其他地区均在两百以下。

在安省将近1500名住院患者中有552人在重症监护室，超过以往任何时候。安大略省卫生部已经通知各地医院停止进行危急状况以外的手术，以保证新冠重症患者的抢救。自去年第一波新冠疫情爆发以来，该省已经积压24万5千例非紧急手术。

多伦多西奈医疗系统（Sinai Health）的一份内部通知说，需要重症救护的患者人数正在超过该系统的收治能力，而从其他医院转来和多伦多本地的患者还在不断到来。

安大略省的疫苗接种工作正在开足马力进行。省长福特（Doug Ford）今天在自己选区的一家药店注射了阿斯利康疫苗。他表示，省政府的目标是在今后四周内为至少40%的人口接种第一剂疫苗。

（CBC News， adapté en chinois par Wei Wu)