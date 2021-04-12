加拿大政府考虑让更多的技术人员通过加美边境

加拿大外交部长马克·加诺（Marc Garneau）表示，联邦政府正在考虑增加可通过加拿大-美国边境的必要行业工人的种类。

在加拿大议会中，加诺对加拿大和美国经济关系议会委员会的成员（Comité spécial sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis ）说，这意味着综合汽车行业的技术人员有可能将被列入可跨境工作的必要行业的人员。

他说：

我们正在讨论可被划定为重要工人的不同群体，他们出于特定原因需要过境。 加拿大外交部长马克·加诺（Marc Garneau）

加美自 2020 年 3 月起严格控制边境

美国 Derby Line 镇与加拿大之间的过境点。 照片：RADIO-CANADA / YANNICK COURNOYER

自 2020 年 3 月以来，加拿大-美国边境一直禁止非必要人员过境，以遏制新型冠状病毒的传播。

加拿大外交部长马克·加诺告诉议会委员会，由于 COVID-19 的限制措施，通过加美边界的货物流通速度有所放缓。

他说：

情况正在逐渐改变，我们对振兴经济的需求非常非常敏感。... 当然，我们必须始终牢记，首要考虑的因素是加拿大人的健康和安全。 加拿大外交部长马克·加诺

加拿大广播公司报道说，在加拿大的出口产品中，大约四分之三出口到美国。