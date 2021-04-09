- 主页
- 环境
- 动物与植物
加拿大阿尔伯塔省灰熊数量增加
加拿大阿尔伯塔省近年来阿尔伯塔的灰熊数量增加。
加拿大阿尔伯塔省环境与公园部 (Ministère de l’Environnement et des Parcs) 表示，为增加阿省灰熊的努力取得了效果，据估计现在该省的灰熊数量在 856 至 973 头之间。
2010 年，阿尔伯塔省宣布灰熊为受到威胁物种，当时阿省有 700 到 800 头灰熊。
阿尔伯塔省环境与公园部长杰森·尼克松（Jason Nixon）说，2018 年，省政府委托进行了一项有关灰熊种群数量的研究 （新窗口），以便可以通过科学的方法来增加灰熊的数量。
食物的重要性
负责这一灰熊i研究小组的科学家戈尔德·斯坦霍斯 （Gord Stenhouse） 说，研究显示，充足的食物对于增加灰熊数量是至关重要的：
母熊在进入冬眠期时需要积累 20％ 的体内脂肪，才有助于生育。
他强调了森林管理的重要性：
需要打开森林的树冠，让更多光线渗入森林，从而可以促进供熊食用的食物的生长。
北美灰熊繁殖慢
加拿大灰熊基金会 （ Grizzly Bear Foundation） （新窗口）是一个致力于保护灰熊的机构，基金会的执行主任尼古拉斯·斯卡皮拉蒂（Nicholas Scapillati）说，除了麝牛之外，灰熊是北美繁殖最慢的陆地哺乳动物。
他说，阿尔伯塔省自 2006 年以来禁止人们狩猎灰熊，目前没有迹象表明阿省政府会取消这一禁令。