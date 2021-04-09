加拿大阿尔伯塔省灰熊数量增加

加拿大阿尔伯塔省环境与公园部 (Ministère de l’Environnement et des Parcs) 表示，为增加阿尔伯塔省 阿省 灰熊的努力取得了效果，据估计现在该省的灰熊数量在 856 至 973 头之间。

2010 年，阿尔伯塔省宣布灰熊为受到威胁物种，当时阿省有 700 到 800 头灰熊。

阿尔伯塔省环境与公园部长杰森·尼克松（Jason Nixon）说，2018 年，省政府委托进行了一项有关灰熊种群数量的研究 （新窗口），以便可以通过科学的方法来增加灰熊的数量。

加拿大的灰熊越来越少。 照片：Courtoisie du zoo du Grand Vancouver

食物的重要性

负责这一灰熊i研究小组的科学家戈尔德·斯坦霍斯 （Gord Stenhouse） 说，研究显示，充足的食物对于增加灰熊数量是至关重要的：

母熊在进入冬眠期时需要积累 20％ 的体内脂肪，才有助于生育。 灰熊i研究小组的科学家戈尔德·斯坦霍斯 （Gord Stenhouse）

他强调了森林管理的重要性：

需要打开森林的树冠，让更多光线渗入森林，从而可以促进供熊食用的食物的生长。 科学家戈尔德·斯坦霍斯 （Gord Stenhouse）

北美灰熊繁殖慢

加拿大灰熊基金会 （ Grizzly Bear Foundation） （新窗口）是一个致力于保护灰熊的机构，基金会的执行主任尼古拉斯·斯卡皮拉蒂（Nicholas Scapillati）说，除了麝牛之外，灰熊是北美繁殖最慢的陆地哺乳动物。

他说，阿尔伯塔省自 2006 年以来禁止人们狩猎灰熊，目前没有迹象表明阿省政府会取消这一禁令。