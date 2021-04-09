蒙特利尔名牌老店 - Laurier BBQ 餐馆今年夏天将重新营业

加拿大蒙特利尔市的名牌老店 Laurier BBQ 餐馆在关门 10 年后今年夏天将重新开门，但店址将会有变动。

1936 年建立

Laurier BBQ 创建于 1936 年，设立在 Outremont 区的商业街 Laurier 大街 （ Laurier Avenue）上，它是蒙特利尔名副其实的一家老店，其独具特色的烤鸡和摩卡蛋糕（gâteaux mokas）多年来大受欢迎，然而，该餐馆后来停业了大约 10 年时间。

2011年，Laurier BBQ 改名为 Laurier Gordon Ramsay，为的是通过英国名厨 Gordon Ramsay 的国际影响力给这个老餐馆带来新活力。

但是，这一商业合作伙伴关系并不愉快，餐馆业主说这位国际名厨很少露面，因此伙伴关系仅持续了 6 个月即告终，这家餐馆在不久后停业。

加拿大蒙特利尔市的名牌老店 Laurier BBQ 曾与英国名厨 Gordon Ramsay 合作，但伙伴关系仅仅持续了六个月。 照片： Graham Hughes

新店址

今年夏天，Laurier BBQ 的新店将从 Outremont 区的 Laurier 大街搬到位于 Mile-End 区的 Saint-Viateur 街上，在疫情彻底结束前，这家餐馆将只提供外卖。

不但地址变了，餐馆的主人也换了人，新业主弗朗哥·帕雷拉（Franco Parreira）和马克西姆·特兰布莱（Maxime Tremblay）表示，仍将保持 Laurier BBQ 烤鸡的配方和摩卡蛋糕的配方，以保持这家老店的独家特色不变。