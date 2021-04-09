爱德华王子岛省开始接受旅游者的预订

在加拿大大西洋沿岸的爱德华王子岛 （l’Île-du-Prince-Édouard ）省，尽管今年夏天的情况还不明朗，但旅游业的经营商们已经开始接受来自大西洋沿岸以外地区游客的预订。

不过，这些企业家也在担心，如果今年夏天继续实行旅行限制措施，这些预订则可能会被取消。

对此，爱德华王子岛旅游业协会 （L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard ）的主席兼首席执行官科林·克莱门斯 （ Corryn Clemence） 表示：

从行业的角度来看，我们当然不想给人们一种不开放、不欢迎外界人士的印象。 爱德华王子岛旅游业协会首席执行官科林·克莱门斯 （ Corryn Clemence）

她进一步解释说，同意接受来自大西洋地区以外的游客预订，显示出旅游业的运营商们对疫情危机的掌控进展持乐观态度。

她补充说，当然，也有一些商家企业希望等政府进一步的详细信息出台后，再确定自己的预订政策。

爱德华王子岛沿海，皮划艇上的人在设法把海豚引回深水中。 照片： CBC

游客对爱德华王子岛兴趣高

科林·克莱门斯接着表示，加拿大人对来爱德华王子岛旅游观光一直很有兴趣，旅游业的经营商有权自己管理预订。

与此同时，爱德华王子岛旅游业协会 （L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard ）重申，今年夏季该岛能否接受来自大西洋以外地区的游客，取决于届时的卫生限制措施。