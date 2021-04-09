打过第一剂辉瑞疫苗仍感染，魁北克省护工希望加快第二剂疫苗接种

50岁的克拉韦尔（Pascale Clavel）在魁北克省拉瓦尔市的一家医院做护工。作为一线护理人员，她在1月13日就注射了第一剂辉瑞疫苗，第二剂定在5月5日。但是她却在三月底感染了新冠病毒。

刚刚出院的克拉韦尔接受了Radio-Canada的采访。她说，3月31日医院进行随机病毒检测，她的检测结果呈阳性，令她大感意外。她当晚出现症状，第二天病情加重，被送进医院急救，吸氧两夜。医生一度非常担心。她现在尚未完全痊愈。

克拉韦尔感染的是首次在英国出现的病毒变种B117。她认为，第二剂疫苗不应该隔那么久才能打。一开始疫苗厂家建议的间隔期限是三个星期。但是加拿大公共卫生部门为了让尽可能多的人打上第一剂疫苗，把两剂之间的间隔时间延长到四个月。

克拉韦尔认为自己是在医院感染的病毒。她认为医院的探视规定存在漏洞，防疫不够严格。

加拿大免疫顾问委员会说，克拉韦尔感染属于很罕见的病例。但是这也提醒人们，疫苗的有效性不是百分之百，打过疫苗后仍然要遵守防疫规定。该委员会仍然坚持四个月的间隔是合理的。

（Un texte de Thomas Gerbet, adapté en chinois par Wei Wu)