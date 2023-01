170K blue licence plates makikita pa rin matapos mangako ang Ontario na aalisin ito

Noong 2021, sinabi ng Ministry of Public and Business Service Delivery na ginagawa nito ang isang plano para alisin ang mga plate, na mahirap basahin sa ilalim ng ilang lighting conditions.

Sa 193,000 plates na inisyu ng gobyerno noong 2020, 170,000 ang nasa sirkulasyon pa rin, ayon sa probinsya.

Noong Lunes, tinanong ng CBC Toronto ang ministry tungkol sa plano nito at sinabi na ang blue plates ay balido pa rin until further notice.

Ang mga taga-Ontario na gustong ipagpalit ang kanilang blue licence plate para sa upgraded na puting licence plate ay maaari nilang gawin ng libre sa isang ServiceOntario location, ani Colin Blachar, ang tagapagsalita ng ministry, sa isang pahayag.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.