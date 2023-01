Bank of Canada itinaas muli ang interest rate - pero nagpahiwatig na titigil na ito

Ang move ay inaasahan ng mga ekonomista habang sinusubukan ng bangko na pababain ang record-high na inflation.

Ito ang ikawalong beses sa kulang-kulang isang taon na itinaas ng bangko ang trend-setting rate, isang move na ginawang napakamahal ang pag-utang ng pera.

Ngunit sa one quarter of a percentage point, ito rin ang pinakamaliit na hike mula noong Marso, at isang senyales na ang bangko ay maaaring tapos na sa pagha-hike ng rates sa ngayon.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang tsart na ikinukumpara ang inflation sa interest rate ng Canada mula Enero 2018 hanggang Enero 2023. Litrato: CBC News / Graeme Bruce

Tila ipinahiwatig ito ng bangko sa isang pahayag kasama ang kanilang desisyon, binigyang-diin ng central bank na kung ang economic developments ay malawak na nag-evolve alinsunod sa outlook, [ang bangko] ay inaasahan na iho-hold ang policy rate sa kasalukuyang lebel habang ina-assess ang impact ng pinagsama-samang pagtaas ng interest rate.

Gayunpaman, binigyan ng bangko ang kanilang sarili ng wiggle room para itaas pa ang rates kung mamamalagi ang inflation. Nakahanda ang governing council na mas taasan ang policy rate kung kinakailangan para ibalik ang inflation sa 2 per cent target, sinabi ng bangko.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.