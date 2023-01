5 patay sa isa sa pinakamapanganib na avalanche seasons ng B.C.

Ang pinakahuling fatalities ay naganap malapit sa bayan ng Revelstoke, B.C., humigit-kumulang 200 kilometro hilagang-silangan ng Kelowna.

Ayon sa pahayag ng CMH HeliSkiing, na nagbibigay ng guided backcountry tours, ang avalanche ay nangyari bandang 2:46 ng hapon Mountain Time MT noong Lunes, kung saan tatlong tao ang naipit sa avalanche — dalawang kliyente ang ganap na nabaon at isang guide ang bahagyang nabaon.

Ang dalawang kliyente ay nahukay at nilipad sa Kelowna General Hospital kung saan sila ay idineklarang patay na, sinabi ng kompanya.

Ang guide ay nasa stable condition.

Libo-libong guests na nagsi-ski sa amin tuwing taglamig ay parang kapamilya na namin, ani CMH President Rob Rohn sa isang pahayag.

Imposible na ilagay sa mga salita ang kalungkutan na aming nadarama at ang kalungkutan na nararamdaman din ng aming mga guest, ang kanilang mga pamilya at lahat ng aming staff.

Isang beses sa isang dekada na kondisyon

Nagbabala ang Avalanche Canada na ang snowpack ngayong season ay hindi karaniwan na mahina at highly susceptible sa mga avalanche.

Bukod sa dalawang namatay noong Lunes, tatlo pang ibang tao ang namatay sa backcountry ng B.C. ngayong taon.

Dalawang off-duty Nelson police officers ang namatay sa isang avalanche malapit sa Kaslo (bagong window) dalawang linggo na ang nakalipas at noong weekend isang snowmobiler mula sa Grande Prairie, Alta. ang namatay sa isang avalanche malapit sa Valemount (bagong window), silangan ng Prince George.

Isa pang tao ang dinala sa ospital noong Lunes matapos matabunan ng avalanche malapit sa komunidad ng Cherryville, humigit-kumulang 80 kilometro hilagang-silangan ng Kelowna.

Sinabi ng forecasters sa CBC na ang mapanganib na mga kondisyon ay malamang mananatili (bagong window)sa probinsya, partikular sa Interior at hilagang-kanlurang B.C.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Michelle Gomez, Daybreak North at The Canadian Press