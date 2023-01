Mga siyentipiko sinasabi na ang pag-inom ay puwede maging mahirap sa utak

Pero ano ba talaga ang sinasabi sa atin ng siyensya kung paano naaapektuhan ng alkohol ang iyong utak?



Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang alkohol ay maaaring negatibong maapektuhan ang mental health conditions o itaas ang panganib ng cognitive problems at dementia.

Sa isang banda, ang pagbabawas — o paghinto — ay maaaring bigyan ang iyong utak ng boost.

Nakikita natin ang mundo sa pamamagitan ng rose-tinted glasses kapag tayo ay umiinom, ani Tim Stockwell, isang siyentipiko sa Canadian Institute for Substance Use Research at isang propesor sa University of Victoria.

Gayunpaman, iyan ay short-term effect. Ang long-term effect ay, kahit na higit ilang oras lang, ang alkohol ay isang [central nervous system] depressant, at ang paggaan ng iyong mood ay mapapalitan ng pagkapagod, fatigue at pagkabalisa.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

PANOORIN | Bakit ang paghinto sa pag-inom ay maaari kang gawin na mas masaya:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.