Balikan ang mga naganap sa ‘Ati-Atihan Toronto 2023’ festival

Nagsimula ang kasiyahan sa isang panalangin ng pasasalamat na pinangunahan ni Father Norberto Eule at isang welcome remark mula kay United Aklanon Association of Toronto UAAT President Mercedes Molina.

(Photo L-R) Consul Orontes V. Castro kasama si Reverend Father Norberto Eule at Dr. Patrick Alcedo ng York University. Litrato: Philippine Consulate General Toronto

Sa kanyang talumpati, pinuri ni Consul General Castro ang United Aklanon Association of Toronto UAAT sa pagsasagawa ng Ati-Atihan Festival ngayong taon at kinilala ang walang sawang pagsisikap ng asosasyon na isama ang batang henerasyon ng Filipino Canadians sa mga cultural activities na pino-promote ang pagpapatuloy ng ugnayan ng mga batang Filipino Canadians sa pinagmulang bansa ng kanilang mga magulang - ang Pilipinas.

(Photo L-R) Ang emcee ng programa katabi si Bb. Rose Tiam, Presidente ng Philippine Press Association of Toronto, Consul General Orontes V. Castro at Bb. Mercedes Molina, Presidente ng United Aklanon Association of Toronto (UAAT). Litrato: Philippine Consulate General Toronto

Ang highlight ng naturang event ay ang kompetisyon ng limang grupo mula sa probinsya ng Aklan na nagtanghal ng kani-kanilang interpretasyon ng Ati-Atihan sa pamamagitan ng pagsasayaw at musika. Ang Leigkamporan Linabuan Norte 2023 ang kinilalang Best in Presentation and Costume. Ang mga nakilahok sa pista ay pinagsaluhan din ang mga Pilipinong pagkain at panghimagas.

Isang artikulo ng Toronto PCG na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.