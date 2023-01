Bank of Canada malamang itataas muli ang rates sa Miyerkules — pero dapat ba?

Kung mangyayari ito, ito ang ikawalong sunod na beses na itinaas ng bangko ang kanilang benchmark rate, na ginawang mas mahal ang pag-utang ng pera para sa mga konsyumer at negosyante.

Pero sa unang pagkakataon sa loob ng halos isang taon, walang matibay na consensus sa mga taong sumusubaybay sa central bank na ang isa pang hike ay magaganap — o kung dapat nga bang magkaroon ng isa pang hike.

Ang bangko ay nakatali sa isang laban para pababain ang inflation, at naniniwala ito na ang rate hikes ang pinakamahusay na armas na mayroon ito. Gayunpaman, ang rate hikes ay nagtagumpay lang na pababain ang inflation mula sa 40-year high na mahigit walong porsyento noong huling tag-araw sa 6.3 porsyento noong nakaraang buwan.

Doble pa rin ang taas nito sa upper limit ng range na gustong makita ng bangko, kaya ang karamihan sa mga ekonomista ay iniisip na ang panibagong hike ay malamang mangyayari muli. Pero si Pablo Villanueva, isang ekonomista sa Swiss Bank UBS, ay isa sa mga taong nag-iisip na ang pinakamagandang bagay na maaaring gawin ng Bank of Canada ay ang hindi kumilos at all.

Ang datos mula pa noong Disyembre ay ipinakita na ang ekonomiya ay humihina, aniya, binigyang-diin na ang GDP ng Canada ay lalago lamang ng humigit-kumulang isang porsyento sa ikaapat na quarter ng 2022. Mas mababa ito mula sa three per cent average para sa natitirang bahagi ng taon. Ang wage gains at employment numbers ay ganito rin ang sitwasyon.

Sa palagay namin ang mas mahinang outlook para sa ekonomiya at ang inflation ay dapat bigyan ang Bank of Canada ng confidence para i-hold off ang hikes at least sa nalalapit na term, aniya.

Sa tingin naman ni CIBC economist Karyne Charbonneau malamang itataas muli ng bangko ang interest rate sa Miyerkules, pero isa siya sa mga nag-iisip na wala ng hike na susunod matapos nito.

Kung ang central banks ay wise enough para kilalanin ang lagged impacts ng ginawa nila, wala na silang ganoong karaming hikes na ide-deliver, aniya.



Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.