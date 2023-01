Canada inanunsyo ang $2.8 bilyon na residential school settlement

Ang residential schools sa bansa ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883.

Mahigit 150,000 na mga katutubong bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan sa kanila ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan at nakaranas diumano ng pang-aabuso sa kamay ng mga pari at madre na nagpatakbo ng residential schools.

Ang pera galing sa settlement ay ilalagay sa isang trust fund at patatakbuhin ng isang board ng Indigenous directors.

Panoorin ang ulat ng CBC News sa bidyo na ito:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang bidyo ng CBC News na isinalin ang description sa Tagalog ni Catherine Dona.