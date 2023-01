Space launches mula sa Canada malapit na payagan, ayon sa transport minister

Inanunsyo ni Transport Minister Omar Alghabra noong Biyernes na ang pederal na gobyerno ay magdedebelop ng regulatory requirements, safety standards at licensing conditions na kinakailangan para bigyan ng awtorisasyon ang commercial satellite space launches mula sa Canada sa loob ng susunod na tatlong taon.

Sinabi niya sa mga reporter sa Canadian Space Agency headquarters sa Longueuil, Que., na ang bansa ay handa na aprubahan ang launches sa interim period sa case-by-case basis, at inimbitahan ang mga pribadong kompanya na magdala ng kanilang mga proyekto.

Bakit magandang lugar ang Canada para sa satellite launches

Sinabi ni Montreal-area MP at dating astronaut na si Marc Garneau na ang Canada ay may ilang geographic advantages pagdating sa satellite launch locations, kasama ang napakalaki, kakaunti ang populasyon na teritoryo at malawak na range ng mga posibilidad para sa high-inclination orbits.

Sinabi niya na habang ang Canada ay nakapag-launch na dati ng suborbital rockets — na umakyat sa kalawakan at bumagsak pabalik — hindi pa ito nakapag-launch ng isang orbital space flight.

Sinabi ni Alghabra na may ilang kompanya na nagpahayag ng interes sa pag-launch mula sa Canada, kasama ang Maritime Launch, na nagpaplanong magtayo ng unang spaceport sa bansa sa hilagang-silangang Nova Scotia.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.