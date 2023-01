Gabinete ni Trudeau may 3 araw na retreat sa Hamilton bago bumalik ang Parlamento

uSi Prime Minister Justin Trudeau at ang kanyang mga ministro ay igugugol ang susunod na tatlong araw sa isang hotel sa Hamilton, gagawin ang kanilang estratehiyang pampulitika at mga patakaran para sa darating na mga linggo at buwan. Ang House of Commons ay nakaiskedyul na bumalik sa Enero 30.

Sa isang pahayag noong nakaraang linggo, sinabi ni Trudeau na ang retreat ay isang pagkakataon para sa mga ministro na tingnan at humanap ng mga paraan para maging mas abot-kaya ang pamumuhay, at samantalahin ang mga bagong oportunidad para sa mga manggagawang Canadian at mga negosyo.

Siya ay nanggaling mula sa isang linggo ng pagbibiyahe sa buong bansa na nakapokus sa pagpapalawak ng battery at electric-vehicle industries sa Canada, kasama ang pagmimina ng critical minerals kung saan parehong nakasalalay ang mga ito.

Pero ang retreat ay dumating habang ang Canadians ay patuloy na nararamdaman ang financial pinch ng higit isang taon ng mataas na inflation, at ngayon kasama pa ang ekonomiya na inaasahan ng marami na makakaranas ng recession ngayong taon.

Nahaharap tayo sa isang mahirap na panahon ngayon, ani Trudeau noong isang linggo nang huminto sa isang Stellantis assembly plant sa Windsor, Ont.

Ang recession ay darating matapos ang tatlong taon ng kawalang-tatag at pagkabalisa na itinulak una ng COVID-19 na pandemya, sinundan ng paglusob ng Russia sa Ukraine at ang pagkagambala sa supply chain kaugnay ng pandemya. Pareho itong nag-contribute sa inflation kasunod ang interest-rate hikes para pabagalin ito.

Affordability din ang top of mind sa huling retreat ng Liberal na gabinete sa Vancouver noong Setyembre. Ang gobyerno ay ipinanukala ang ilang pagtulong kabilang ang panandaliang pagtaas ng GST rebates at ang federal housing benefits para sa mga umuupa. Kumilos din ito tungkol sa dental-care benefit para sa mga bata bilang parte ng confidence-and-supply agreement ng mga Liberal sa New Democratic Party NDP noong huling Marso.

Oras na para magmuni at magtakda ng mga bagong layunin

Nangako ang fall economic statement na tutulungan ang low- and modest-income workers ng adjustments sa Canada Workers Benefit para i-advance ang pera quarterly, at permanenteng wakasan ang interes sa federal student loans.

Ginugol ni Trudeau ang kanyang oras noong nakaraang linggo sa indibidwal na mga pagpupulong sa kanyang mga ministro upang simulan ang proseso na iyon. May mga espekulasyon na pipiliin ni Trudeau na i-reorganize ang kanyang team bago bumalik ang House pero walang magaganap na shuffle sa puntong ito.

Kailangan din isipin ng gabinete ang confidence-and-supply deal ng gobyerno sa New Democratic Party NDP . Sinabi ni New Democrat Leader Jagmeet Singh noong nakaraang linggo na ang pangako na ipasa ang pharmacare legislation ngayong taon ay dapat tuparin para maipagpatuloy ang kasunduan.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ni Mia Rabson (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.