Paano binenta o mortgage ng mga kriminal ang 30 bahay sa GTA na ‘di alam ng may-ari

Isa itong napakahirap na proseso para subukang unawain kung sino ang nasa likod nito, ani Brian King, ang presidente at CEO ng King International Advisory Group.

Alam namin ang tungkol sa apat o limang organisadong grupo na kumikilos sa Greater Toronto Area GTA .

Ang firm ay kasalukuyang iniimbestigahan ang apat na title transfer frauds sa buong Greater Toronto Area GTA kung saan ang pagmamay-ari ng bahay ay ninakaw gamit ang identity theft para pagkaperahan ang pagbebenta ng ari-arian, at 26 na iba pang mortgage frauds kung saan ang mga mortgage ay nairehistro sa isang bahay na walang pahintulot ng may-ari para makuha ang cash value ng mortgage.

Bukod sa apat na claims na iniimbestigahan ni King, ang tatlo pang ibang title insurers na nag-aalok ng coverage sa Canada ang nagsabi sa CBC Toronto na lahat sila ay nakatanggap ng fraud claims kung saan ang ari-arian ng homeowner ay binenta na wala silang kaalam-alam. Gayunpaman hindi sila makapagbigay ng espisipikong bilang bago ang paglalathala ng istoryang ito.

Sinabi ni Karen Decker, senior vice-president para sa Stewart Title, na ang kompanya ay nagkaroon ng higit sa isa na kaso ng bahay na binenta sa ilalim ng tunay na homeowner sa Toronto.

Ilang beses dumulog ang CBC Toronto sa pulisya ng Toronto para humingi ng komento, ngunit walang available na tao para magsalita tungkol sa title fraud cases.

Sinabi ni King na ang mga kasong ito ay isang hamon para sa pulisya dahil ang organized crime groups ay may ilang properties na sabay-sabay na on the go sa maraming hurisdiksyon.

