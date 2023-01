[Ulat] Korapsyon, dagdag investments dapat tutukan sa ekonomiya ng PH: Pinoy biz group

Naka-one-on-one naman ni Pangulong Marcos Jr. sa isang dayalogo si World Economic Forum WEF President Borge Brende noong Miyerkules. Pinag-usapan ang security tension sa Southeast Asia dahil sa agawan ng teritoryo, forecast sa recession sa pandaigdigan na ekonomiya, ang paglago, oportunidad at kahinaan ng ekonomiya sa Pilipinas at maging ang pagkaluklok ng pangulo ng Pilipinas sa pwesto kamakailan.

“PH is still the fastest growing economy in ASEAN countries. But since China is a special market for you, could you explain that when China is growing a bit slower. How you maintain to have an impressive growth?” tanong ni Brende.

Ipinaliwanag ng Pangulo na nakatutok ang gobyerno sa micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) kung saan nagmula ang paglago ng ekonomiya. Tinitingnan aniya ang unemployment rate bilang indikasyon lalo na at nasa forecast ang recession sa pandaigdigang ekonomiya. Pero ibinda niya na nakalikha naman ng dalawang milyon na trabaho mula nang magpandemya.

“We look at the alarming numbers such as debt-to-GDP ratio in the Philippines. Although we do better than our neighbours, our number is 62% for now is still very high for us. The strategy is to have high growth rates and to pull us out of that situation,” sabi ni Pangulong Marcos Jr.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sa release ng Bureau of Treasury ng Pilipinas noong Nobyembre 2022, naitala na ang utang ng Pilipinas ay nasa 13.52 trillion pesos.

Noong Disyembre 16, 2022 pinirmahan ng pangulo ng Pilipinas ang 5.268 trillion pesos na 2023 national budget ng bansa. Sa release ng Department of Budget and Management ng Pilipinas mas mataas ito ng 4.9% sa budget noong 2022. Kasama sa layunin ng budget sa ilalim ng Medium-Term Fiscal Framework (MTFF) ang ibaba sa 60 porsyento ang debt-to-GDP ratio ng gobyerno pagsapit ng 2025.

Nakapokus ang socio-economic agenda ng Medium-Term Fiscal Framework MTFF sa area ng: food security, pagpapabuti ng transportasyon, abot-kaya at malinis na enerhiya, health care, social services, edukasyon, bureaucratic efficiency at maayos na pamamahalang piskal.

Sa naturang dayalogo sinabi ni Marcos Jr. na tiwala siya na lalago sa 6.5% growth rate ang ekonomiya ng bansa ngayong taon dahil tiwala siya umano lalo na sa skilled labour force ng bansa.

The reason why I am so confident because we have this youngest workforce in Asia. The average age of Filipino worker is 23 and half and that is the huge demographic dividend, aniya.

Our workforce is well-trained and sophisticated, English-speaking. In terms of technology, I say that we are in equal footing as to with other countries, dagdag niya na hindi na nagbigay ng detalye.

Kinompronta ang pangulo ng Pilipinas kung ano ang mga pangunahing balakid sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Mabilis na kanyang sinabi na ipinakita ng pandemya ang kahinaan ng Pilipinas sa produksyon, suplay, distribusyon at presyohan sa produktong agrikultura. Si Marcos Jr. ay wala pang iniluklok na kalihim sa tanggapan ng agrikultura. Siya rin ang kasalukuyang namamahala rito mula nang siya ay maupo sa pwesto noong Hulyo 2022.

Nakipagkita si Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa kanyang huling araw sa Switzerland. Litrato: FB/Office of the President Philippines

Binanggit ni Marcos Jr. na nangako ang gobyerno sa phases para sa infrastructure development dahil malaki ang kakailanganin na budget at ginagawa ito sa paraan na pino-promote ang public-private partnerships. Inamin din niya na marami ang kailangang baguhin sa istruktura ng burukrasya at may malaking bahagi ang digitalization para magawa ito.

Dagdag na investments at paglaban sa korapsyon

Sinang-ayunan ni Philippine Chamber of Commerce - Toronto (PCCT) President Nestor Von Canton ang pangulo sa ginagawa at gagawin pa na suporta ng gobyerno sa micro, small and medium-sized enterprises MSMEs . Pero kailangan pa na palakasin ng gobyerno ang loob ng mas maraming Pilipino na pasukin ang pagnenegosyo.

Nakatutok tayo sa pagiging empleyado. We need to create businesses lalo na sa manufacturing gaya ng China. Huwag tayo ma-stuck [na] hanap agad ng magandang trabaho, giit ni Canton.

Ang Philippine Chamber of Commerce - Toronto PCCT ay samahan ng mga nagnenegosyo na Filipino Canadians sa Greater Toronto Area at sa mga karatig-lugar sa lalawigan ng Ontario. Kasalukuyang nasa humigit-kumulang 150 ang miyembro ng business organization na karamihan ay solo at small-medium enterprise sa industriya ng retail, freight and shipping, marketing, food import, food distribution at mga nasa professional services. Pino-promote ng organisasyon ang bilateral economic relations sa pagitan ng Canada at Pilipinas.

Si Nestor Von Canton ang bagong upo na presidente ng Philippine Chamber of Commerce - Toronto. Litrato: FB/Nestor Von Canton

Umaasa si Canton na tututukan ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-akit ng mga mamumuhunan sa mga industriya na malakas ang human capital ng bansa. Walang garantiya na kapag ang unemployment bumaba stable ang ekonomiya. Ang kailangan more investment, more high paying jobs, more competitive na industry na kilala ang bansa. Ang Pilipinas kilala tayo more on BPO, business process outsourcing, sabi niya.

Main obstacle kaya hindi tayo umaabante ay korapsyon. Hindi pwede i-ignore [ito], symbiotic lahat 'yan, infrastructure, confidence ng investors, 'yung business atmosphere. Siyempre kung wala akong tiwala hindi ako mag-invest diyan. Ganun lang 'yun.

Ang ranking ng Pilipinas sa corruption index ng Global Risk Profile (bagong window) ay bahagyang bumaba noong 2022. Ang Pilipinas ay nasa ika-105 sa ranking ng 196 na mga bansa at teritoryo sa mundo. Mula sa 46.96 ay bumaba sa 47.95 ang pangkalahatan na risk score ng Pilipinas na sa report ay nasa ‘medium’ risk level sa korapsyon. Ang bansa ay dating nasa ika-102 na pwesto sa corruption index noong 2021.

Ayon kay Canton kailangan trabahuhin na ibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno.

Tanggalin mo ang korapsyon. Ang Pilipinas ay mayaman na bansa. Andaming tao na pwedeng mag-tax, empleyado, small businesses. Turuan magnegosyo at magbabayad ng tax 'yan. Ito 'yung asikasuhin. Huwag 'yung laging nagpapa-impress sa ibang bansa, komento ni Canton.

Samantala, nakipagpulong naman si Marcos Jr. sa opisyales ng DP World para talakayin ang potensyal na investments sa Pilipinas.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Nagtatagpo sa World Economic Forum ang mga decision-makers mula sa 193 na miyembrong mga bansa at mamumuhunan. Walang kapangyarihan ang World Economic Forum WEF para gumawa ng desisyon pero maaaring may malaking impluwensya ito sa mga polisiya na politikal at pang-negosyo.

Tinalakay sa mga diskusyon sa limang araw na forum na dinaluhan ni Marcos Jr. ang tungkol sa pagkagambala sa pandaigdigan na suplay sa usapin ng kalakal, ang benepisyo at isyu sa seguridad ng teknolohiya lalo sa artificial intelligence, at climate crisis action.