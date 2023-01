Magpa-booster dose habang kumakalat ang bagong Omicron subvariant: Tam

Binigyang-diin ni Dr. Theresa Tam, ang chief public health officer ng Canada, na maraming Canadian na kwalipikado para sa booster dose ang hindi pa nagpapabakuna.

Malayo pa ang ating lalakbayin, kahit para sa 65 plus na populasyon, ani Tam ngayong Biyernes.

Ayon sa federal data (bagong window), ang karamihan sa mga tao edad 12 pataas ay nakumpleto na ang kanilang primary series, pero ang bilang ng Canadians na kwalipikado para sa booster dose na naturukan ng isa sa nakalipas na anim na buwan ay bumaba nang husto para sa karamihan ng eligible age groups.

Ang bivalent boosters ay naging available noong taglagas, pero maraming Canadian ang kailangan pang turukan ng bivalent shot. Ipinapakita ng federal data na para sa 60 hanggang 69 age group, humigit-kumulang 46% ang naturukan na ng booster dose sa nakalipas na anim na buwan.

Ngayong Biyernes, iginiit ni Tam ang kahalagahan ng pagpapaturok ng booster dose.

Tulad ng winter weather, mahirap i-predict exactly kung ano ang susunod nating makikita, pero alam natin na maaga pa para itabi ang ating winter coats at boots, aniya.

Similarly, masyado pang maaga para ihinto ang pagkuha ng personal protective measures na nakatulong sa atin na harapin ang COVID storm.

XBB.1.5 cases inaasahan na dadami

Sinabi ni Tam na nakikita ng mga opisyal ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng XBB.1.5 Omicron subvariant.

Ang XBB.1.5 ay umiikot sa humigit-kumulang 2.5% sa linggo ng Disyembre 25 hanggang Enero 2.

Ang proportion na ito ay inaasahan na tataas sa tinatayang pitong porsyento pagsapit ng kalagitnaan ng Enero, ani Tam.

Pero, aniya, ang absolute number ng COVID-19 cases ay hindi nagsu-surge, o mayroong ebidensya ng increased severity nito o ng iba pang bagong variants.

Sa updated guidance para sa booster doses, sinabi ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) na ang evolutionary trajectory ng SARSCoV-2, kasama ang emergence ng novel variants of concern, ay nananatiling uncertain, at ang seasonality ng SARS-CoV-2 ay hindi pa rin nae-establish.

RSV, flu cases 'nag-settle' na

Habang patuloy na nagpa-fluctuate ang COVID-19 cases, sinabi ni Tam na ang bilang ng flu at respiratory syncytial virus (RSV) cases ay bumababa na sa bansa, at nag-settle na sa inaasahang seasonal levels.

Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang flu season.

Iniulat ng mga parmasya ang shortages sa adult's cold and flu medications (bagong window), matapos ang shortage sa children's pain medications (bagong window) na naramdaman sa buong bansa.

Sinabi ni Federal Health Minister Jean-Yves Duclos ngayong Biyernes na 1.1 milyong bote ng pambatang gamot ang magiging available sa mga parmasya ngayong buwan.

Isang artikulo ni Stephanie Dubois (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.